MEGHAN MARKLE Foto | la Duchessa del Sussex prima oscura Kate Middleton e poi volta in

MEGHAN MARKLE non può (più) mangiare l’aglio : Di solito, i consigli delle nonne vengono sempre ascoltati e accettati di buon grado, perché in loro risiede la saggezza e la lungimiranza. Ma quando la nonna in questione non è una nonna qualsiasi, allora si obbedisce, e senza repliche. Stiamo parlando della Regina Elisabetta, 92 anni portati divinamente, di cui 66 con la corona in testa, il regno più lungo in assoluto per una regina, la quale pare non sopporti l’aglio, quindi ha vietato ...

Lo scollo «alla MEGHAN Markle» : Se è vero che Meghan Markle pre-Harry era sexy e non disdegnava indossare scollature (anche) profonde e accentuate, è altrettanto vero che ora la neo duchessa di Sussex ha dato una svolta decisamente minimal-chic al suo guardaroba. Tutto merito delle rigide fashion-etichette di corte. Ma come ogni trendsetter che si rispetti il cambiamento non ha spaventato la stilosa Meghan che, dopo il fidanzamento con il Principe, ha adottato un dettaglio ...

Kate Middleton messa in ombra da MEGHAN MARKLE al centenario della Raf : Kate Middleton e Meghan Markle di nuovo fianco a fianco, in compagnia dei rispettivi mariti William e Harry, dopo il battesimo di Louis. E per la prima volta dopo mesi la Duchessa del Sussex mette in ombra la cognata. L’occasione è la celebrazione del centenario della Raf, Royal Air Force, un appuntamento molto importante cui partecipano tutti i membri più in vista della Famiglia Reale, Regina Elisabetta compresa, che si sono radunati sul ...

“Diana si vergognerebbe”. MEGHAN MARKLE massacrata. L’insulto choc sconvolge. E la cosa peggiore è che non arriva da una persona qualunque. Momentaccio : Che la famiglia di Meghan Markle sia una famiglia un po’ particolare, lo sapevamo già. Da quando c’è stato l’annuncio ufficiale del fidanzamento tra Harry e Meghan, la vita familiare di Meghan è venuta a galla. Ma è stato nel periodo di Natale, quando Harry ha espresso ai microfoni di BBC Radio 4 la sua gioia nel trascorrere il Natale con la sua amata offrendole tutto l’affetto che “non ha mai avuto”, che è scoppiato il caos. ...

MEGHAN MARKLE ci ricasca : l'outfit al battesimo di Louis non rispetta l'etichetta (e attira l'attenzione) : Il principino Louis è stato battezzato: il terzogenito dei duchi di Cambridge, è apparso in braccio a mamma Kate, radiosa in abito bianco firmato Alexander McQueen. La cerimonia, molto intima, si è svolta nella cappella reale del Palazzo St. James, a Londra. I suoi fratelli, il principe George, terzo nella linea di successione al trono, e la sorella Charlotte, erano arrivati in chiesa mano nella mano del padre ...

“Era l’unica”. Battesimo Louis : Kate Middleton era al top - ma MEGHAN Markle… Deve fare ancora molta strada : Qualche tempo dopo il royal wedding di Harry e Meghan Markle, un altro evento attesissimo ha, come da previsioni, catalizzato l’attenzione: il Battesimo del principino Louis. Il terzogenito di William e Kate Middleton è nato lo scorso 23 aprile e lunedì pomeriggio, alle ore 16 (17 italiane), è entrato a far parte della comunità cristiana. Strappo alla tradizione: i suoi fratelli, George e Charlotte, avevano entrambi ricevuto il Battesimo ...

MEGHAN MARKLE e il Principe Harry/ La sorellastra “cattiva” la demonizza su Twitter : ecco cosa ha detto : Meghan Markle e il Principe Harry, la sorellastra della Duchessa di Sussex, scrive su Twitter e sfoga tutta la sua ira nei confronti della coppia di sposi.(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 07:20:00 GMT)

Look MEGHAN MARKLE : Più copiona o più copiata? - : ... trasformata da Cenerentola a top model da un fahion fotagrafo , Fred Astaire, per la cronaca, Un'altra favola, appunto Meghan Markle come il suo idolo Audrey Hepburn in 'Cenerentol a Pairgi'? Foto ...

Battesimo del principino Louis - le foto ufficiali della famiglia reale. Kate Middleton in bianco e lo sgarro a MEGHAN Markle : Battesimo nel pieno rispetto delle tradizioni, ma in un clima da cerimonia privata, per il principino Louis, terzogenito dei duchi di Cambridge, William e Kate, che ha ricevuto ieri il primo...

MEGHAN MARKLE - e il suo impeccabile accento inglese : Sembra che Mehgan Markle ha intenzione di rispettare con tutta se stessa gli usi e costumi della monarchia inglese. Da un video che è apparso in rete, qui all'interno della news, l'ex diva di Suits, ...

MEGHAN MARKLE - i suoi gioielli (tiara compresa) in versione low cost : Da quando Meghan Markle e il Principe Harry hanno iniziato ufficialmente a frequentarsi, come da «protocollo» tutte le attenzioni si sono spostate sull’attrice di Suits, ormai Duchessa di Sussex. Tutti gli appassionati delle vicende della famiglia reale, e ovviamente i media di tutto il mondo, hanno iniziato ad analizzare ogni minimo particolare che la riguardasse, compresi i suoi look in toto, dai capi agli accessori. LEGGI ANCHEI ...

La sorellastra di MEGHAN MARKLE : "Il principe Harry è un pappamolle - ha sposato la duchessa del Nonsense" : Ne ha per tutti. La sorellastra di Meghan Markle non accenna a placare la sua rabbia nei confronti della coppia reale e non resiste all'impulso di sfogarla sui social. Su Twitter, Samantha Markle dà del "pappamolle" al principe Harry, colpevole di aver sposato la "duchessa del Nonsense" e di averle consentito di maltrattare le persone che le erano accanto, specialmente la sua famiglia. "Diana si sarebbe vergognata", aggiunge la ...

MEGHAN MARKLE - le dichiarazioni shock del padre : “A corte vogliono allontanarmi” : Dopo lo scandalo delle foto vendute poco prima delle nozze, il padre di Meghan Markle rompe il silenzio e confessa di non parlare più con sua figlia. Qualche mese fa, a pochi giorni dall’attesissimo Royal Wedding, Thomas Markle aveva messo in imbarazzo l’attrice americana e tutta la Royal Family vendendo al miglior offerente degli scatti che dovevano sembrare rubati. Il suo pentimento e il presunto infarto non erano serviti a farsi ...

MEGHAN MARKLE - perché non può mangiare il suo cibo preferito da quando è Duchessa : Da quando è diventata la Duchessa di Sussex, Meghan Markle non può più mangiare il suo cibo preferito. Il matrimonio con Harry ha reso l’attrice di Suits una delle donne più invidiate al mondo, ma l’ha anche costretta a rispettare le regole di corte. Negli ultimi mesi Meghan ha dovuto abituarsi alla presenza di Samantha “The Panther”, segretaria personale della Regina Elisabetta e ora sua insegnante di etichetta. È stata ...