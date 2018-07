Maxi operazione dei Carabinieri e della Guardi di Finanza | 60 misure cautelari per

Droga : Maxi operazione con 23 arresti a Milano - anche un poliziotto : Milano, 11 lug. (AdnKronos) – Due organizzazioni criminali che gestivano le piazze di spaccio dei quartieri milanesi Comasina e Bruzzano sono state smantellate con una maxi operazione di polizia. Gli agenti, in queste ore, stanno eseguendo una serie di ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di ventitré italiani, tra cui un poliziotto. I due gruppi operavano in città almeno dal 2013 e fino al marzo 2017. Le indagini, ...

Droga : Maxi operazione con 23 arresti a Milano - anche un poliziotto : Milano, 11 lug. (AdnKronos) – Due organizzazioni criminali che gestivano le piazze di spaccio dei quartieri milanesi Comasina e Bruzzano sono state smantellate con una maxi operazione di polizia. Gli agenti, in queste ore, stanno eseguendo una serie di ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di ventitré italiani, tra cui un poliziotto. I due gruppi operavano in città almeno dal 2013 e fino al marzo 2017. Le indagini, ...

Bari - Maxi operazione antiriciclaggio/ Ultime notizie - 31 milioni di euro sequestrati - 28 gli indagati : Bari, maxi operazione antiriciclaggio, Ultime notizie: 31 milioni di euro sequestrati, 28 gli indagati. Le forze dell'ordine hanno portato in carcere tre persone con gravi accuse(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 08:39:00 GMT)

Droga : Maxi operazione Polizia a Mestre : ANSA, - VENEZIA, 10 LUG - Una vasta operazione della Polizia è in corso a Mestre , Venezia, per contrastare lo spaccio di Droga organizzato da decine di nigeriani. L'azione delle forze dell'ordine ...

L'OPERAZIONE - Cento immobili - terreni e società : Maxi-sequestro da 45mln di euro ai Balivo : 15:33:14 Nei giorni 5 e 6 luglio 2018 la Polizia di Stato di Caserta ha dato esecuzione a un decreto di sequestro di prevenzione emesso il 19 giugno scorso, su proposta della Direzione nazionale ...

Maxi operazione della Polizia Postale Frodi e truffe - 40 indagati : Un mondo sempre più insidioso. I particolari dell'inchiesta saranno resi noti nel corso di un incontro con il Procuratore di Catania Carmelo Zuccaro, il Questore Francini, il direttore della Polizia ...

Calciomercato Genoa - Maxi operazione con l’Inter : non solo Pinamonti : Il Genoa ha iniziato la campagna di rafforzamento per la prossima stagione in modo molto positivo, in particolar modo i colpi più importanti sono stati quelli di Criscito e Marchetti. Ai dettagli anche la trattativa con l’Inter per Pinamonti, esborso molto importante del Genoa di circa 10 milioni, l’ultimo ostacolo è rappresentato dalla valutazione sul diritto di recompra nei confronti del club nerazzurro. --Ma non è finita, potrebbe concludersi ...

Udinese-Juventus : Maxi operazione da 35 milioni di euro - i dettagli : Udinese e Juventus si apprestano a concludere un affare molto remunerativo per le casse del club bianconero: tutti i dettagli Udinese e Juventus sono in procinto di concludere una maxi operazione che vedrà volare da Torino ad Udine ben tre calciatori. Per tutti questi giovani, il club bianconero si terrà il diritto di recompra a cifre prefissate, nel frattempo però sembra aver deciso di disfarsene. L’Udinese si appresta ad acquistare i ...

Pedopornografia online - Maxi operazione Polizia di Stato : Nell'ambito di una complessa e articolata attività d'indagine finalizzata al contrasto della Pedopornografia online, la Polizia Postale e delle Comunicazioni ha eseguito, tra marzo e giugno 2018, 22 ...

Maxioperazione nel campo rom di Lamezia - 200 carabinieri per 39 arresti : Cinque persone in carcere per illecito smaltimento di rifiuti e reati ambientali, 34 allontanate dal Comune di Lamezia per essersi allacciate abusivamente alla rete elettrica o idrica. Sono questi i ...

Maxioperazione nel campo rom di Lamezia - 200 carabinieri per 39 arresti : Il tweet di Salvini: "Razzisti anche i carabinieri?". Le associazioni: "Il Comune da tempo doveva chiudere il campo e trovare una casa agli ospiti". Le indagini sui roghi di rifiuti dopo le proteste dei cittadini e del vicino ospedale

Calciomercato - le ultime sulla Maxi-operazione Parma-Sampdoria : Calciomercato, ASSE Parma-Sampdoria – Dopo la grande promozione nel campionato di Serie A, il Parma lavora intensamente sul mercato, in particolar modo asse con la Sampdoria. Nelle ultime ore nuovo incontro tra le società, sono stati limati gli ultimi dettagli per una doppia operazione, Viviano e Silvestre nelle prossime ore firmeranno il nuovo contratto con il Parma. Discorso molto diverso per quanto riguarda l’attaccante Fabio ...

Ilva - avanza la Maxi-bonifica : una napoletana guida l'operazione : Un concentrato di terra dei fuochi e Bagnoli. È Taranto, la città italiana ad alto rischio ambientale. Gianni frequenta la scuola elementare 'Giusti' nel quartiere Tamburi. Ha sempre considerato gli ...

Maxi operazione anti-buche : via ai lavori : Inizieranno lunedì 4 giungo i lavori di risanamento del manto stradale compromesso dal maltempo di marzo e aprile. "Non si tratta solo di tappare le buche ma di effettuare un vero e proprio intervento ...