Maxi Concorso Oss Puglia | 1789 posti in tutta la Regione

(Di mercoledì 11 luglio 2018) Buone notizie in arrivo dal Sud Italia sul tema lavoro, perché è stato indetto ilOss, per selezionareper operatori socio sanitari inla. È stata la stessa, con delibera n.492 del 29 giugno 2018 ad indirlo, oltre ad aver riaperto i termini di partecipazione delpiù piccolo per 137 Oss Foggia. Di questi, il 50 per cento concorrerà in corsi preferenziale, riservata sia a coloro che hanno già maturato 36 mesi di servizio alla data del 31 dicembre 2017, sia a coloro che in servizio come ausiliari specializzati, hanno frequentato il corso di riqualificazione Oss. Isono così suddivisi: 200della Azienda Ospedaliero-Universitaria OORR di Foggia 170della Azienda Sanitaria Locale della provincia di Bari 41della Azienda Sanitaria Locale delle province di Barletta-Andria-Trani 383della Azienda ...