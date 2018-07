Mario Tozzi | la spaventosa profezia sui nostri mari | Resta poco tempo per

liberoquotidiano

: La spaventosa profezia sui nostri mari: 'Resta poco tempo...', cosa saremo costretti a fare per salvarli - Libero_official : La spaventosa profezia sui nostri mari: 'Resta poco tempo...', cosa saremo costretti a fare per salvarli - JessePrize6 : RT @03Ginevra: Picasso radiografò i quadri e me. - La personalità di un pittore non è data dalle qualità, ma dai difetti- disse. —— Mario… - AS3691 : RT @PPANthebrief: La giuria di #FermoImmobile con @RobertoReggi direttore di @agenziademanio, Fabio Mantovani fotografo, @paolapierotti di… -

(Di mercoledì 11 luglio 2018) È in estate che ci accorgiamo di quanto la salute deisia sempre più a livelli preoccupanti. Come spiega il geologointervistato dal, i problemi sono già evidenti nell'area romana con i livelli di inquinamento del Tevere che: "non riceve carico inquinante in più dalla C