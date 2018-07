Maria De Filippi al lavoro | novità da Uomini e Donne a Tu si que vales

Maurizio Costanzo : "Incontrare Maria de Filippi è il più grande dono della mia vita" : Professionista popolare del piccolo schermo, conduttore di uno dei talk show più longevi di sempre e stacanovista nel suo lavoro per passione (nonostante lui dica di essere meravigliato per questo). Maurizio Costanzo alla soglia degli 80 anni in un'intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, si mette a nudo auto esaminando la sua vita che fino ad ora è stata sempre ricca di soddisfazioni e colpi di scena. Quattro matrimoni, padre di ...

The One è il nuovo singolo di Luca Vismara dopo Amici di Maria De Filippi : Luca Vismara rilascia il singolo The One disponibile dal 6 luglio in tutti i digital store. Terminata l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi - Luca Vismara era tra i concorrenti dell'ultima edizione - l'artista ha rilasciato il brano The One, scritto durante la permanenza nella scuola. The One è una canzone pop/dance che unisce suoni trap, tropical e deep house sancendo il ritorno di Luca al genere che più lo rispecchia. Dal punto di ...

Federico Mastrostefano - appello a Maria De FIlippi : 'Fammi tornare sul trono - in tv troverò l'amore della mia vita' : MANZIANA - ' Maria De FIlippi fammi tornare sul trono, perché voglio trovare l'amore della mia vita. E sono certo che in trasmissione riuscirei a trovare la persona adatta a me', un appello per ...

Federico Mastrostefano - appello a Maria De FIlippi : «Fammi tornare sul trono - in tv troverò l'amore della mia vita» : La mia vita è sempre stata la piscina: sono un ex campione del mondo di nuoto nella disciplina per salvamento'.

Temptation Island - Mediaset gode : share da trionfo per Maria De Filippi e Pier Silvio Berlusconi : Non c'è storia nella sfida degli ascolti in prima serata di lunedì 9 luglio. Canale 5 vince a mani basse con la prima puntata di Temptation Island, che ha tenuto incollati davanti allo schermo 3.751.

Antonella Clerici - la sfida del sabato sera contro Maria De Filippi : 'La rispetto - ma non la temo' : Chiusa l'era della Prova del Cuoco, per Antonella Clerici si apre una nuova fase della sua vita con Portobello, da ottobre in prima serata il sabato sera su Raiuno. Non sarà un impegno semplice per la ...

Antonella Clerici : «Il mio Portobello non teme Maria De Filippi» : Dopo diciottanni di pentole e fornelli Antonella Clerici cambia vita, cambia programma. A ottobre presenterà in prima serata Portobello, programma ideato e condotto da Enzo Tortora dal 1977 al 1983 e, ...

Filippo Bisciglia parla di Maria De Filippi : “La ammiro” : Maria De Filippi elogiata da Filippo Bisciglia: ecco il motivo A poche ore dall’avvio della sesta edizione di Temptation Island, Filippo Bisciglia ha rotto il silenzio. Intervistato da Tvblog il conduttore del reality estivo di casa Mediaset ha espresso il suo pensiero sul programma, affrontando le critiche, e svelando cosa pensa di Maria De Filippi. Il conduttore di Temptation Island 6 ha sottolineato che nonostante il programma sia ...

Maria De Filippi rifatta? Queste foto di Queen Mary vi lasceranno stupefatti : vedere per credere! : , Continua a leggere dopo la foto, Maria De Filippi ha debuttato nel mondo dello spettacolo nel 1992 e da allora la sua carriera è stata un'ascesa continua: oggi infatti si è guadagnata il titolo di ...

Nera di Irama live in Piazza del Popolo a Roma : testo e video del singolo estivo dei vincitore di Amici di Maria De Filippi : Nera di Irama è uno dei brani che risuona in Piazza del Popolo a Roma in occasione della nuova edizione del Wind Summer Festival. Registrato a fine giungo, lo show arriva su Canale 5 a luglio in quattro appuntamenti: da giovedì 5 luglio ogni giovedì fino alla fine del mese andrà in onda in prima serata. Tra i cantanti della prima serata c'è anche il vincitore di Amici di Maria De Filippi, Irama. Filippo si è messo nuovamente in gioco ...

