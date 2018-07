Maradona loda Mbappè | “vero crack del Mondiale”

sportfair

(Di mercoledì 11 luglio 2018) Diego Armandoha detto la sua in merito al talento della Francia, Kylian Mbappé, il calciatore più sorprendente di Russia 2018 L’ex stella del calcio mondiale Diego Armandoha confessato che non aveva “nessuna speranza” con l’Argentina prima della Coppa del Mondo in Russia per problemi interni ed ha elogiato l’attaccante francese, Kylian Mbappé, considerandolo la rivelazione del torneo. “E’ un Mondiale che non ci lascia grandi gesti di tecnica individuale, ma ha visto alcune squadre che volevano mostrare di più di quello che avevano e non hanno dato il cuore”, ha detto. “Prima della Coppa del Mondo non avevo alcuna speranza per l’Argentina per tutto quello che mi hanno detto i ragazzi”, ha lamentatoche ha sottolineato come l’altra delusione del Mondiale è stata la Germania. ...