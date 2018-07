Mamme smart | cosa portare via in valigia | la lista beauty per la famiglia

vanityfair

(Di mercoledì 11 luglio 2018) Unaper due (ma anche per tre o quattro). È il grande allenamento mentale (e pratico) che una mamma deve affrontare tutte le volte che vede avvicinarsi il giorno della partenza per le vacanze. E, di solito, la preparazione delcase è una delle prove più difficili da superare. I prodotti di bellezza da «imbarcare», inevitabilmente, si moltiplicano perché, si sa, la pelle di un bimbo ha necessità molto diverse da quelle di un adulto. Dallo spray anti-zanzare allo shampoo per i capelli al solare da spiaggia, ogni scelta va ricalibrata su formule delicate, prive di parabeni che prediligono ingredienti naturali. E anche con packaging divertenti, così l’applicazione del prodotto diventa ancora più facile. Quali sono quindi i must che una super mamma non può lasciare a casa? Ne abbiamo parlato con la dott.ssa Elisabetta Sorbellini, dermatologa dello Studio Rinaldi di ...