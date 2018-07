Malore sul lavoro a Casnate SIRENE DI NOTTE

“Non lascia ben sperare”. Marco Carta - la verità sulla sua salute. Cosa ha. Sembrava fosse un Malore da nulla e invece il cantante è stato operato per un problema serio : Era stato lontano dai social per diversi giorni e i suoi fan avevano iniziato a sospettare che fosse successo qualCosa. Strano che Marco Carta sia assente dai social per troppo tempo, avevano pensato. E il loro dubbio era stato confermato dal cantante sardo che, in un post su Instagram aveva dato delle brutte notizie ai fan. “Sto bene non mollerò la presa. La mia assenza sui social stava diventando più chiassosa del silenzio stesso ed era ...

Diego Maradona - Malore e dito medio al gol di Rojo / Video - le rassicurazioni sulle condizioni di salute : Diego Maradona, malore e dito medio: è impazzito, Video: show "mistico" durante Argentina Nigeria del Pibe de Oro. Prima si sente male, poi al gol di Rojo esplode con un gestaccio.(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 12:20:00 GMT)

DIEGO MARADONA - Malore E DITO MEDIO AL GOL DI ROJO / Video - sui social : paradiso e inferno nelle sue esultanze : DIEGO MARADONA, MALORE e DITO MEDIO: è impazzito, Video: show "mistico" durante Argentina Nigeria del Pibe de Oro. Prima si sente male, poi al gol di ROJO esplode con un gestaccio.(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 10:31:00 GMT)

Noemi Carrozza morta sulla Colombo - nessun Malore : si indaga per omicidio stradale : Secondo le prime informazioni, alcuni testimoni non avrebbero visto altri mezzi coinvolti nell’incidente. Sull’ipotesi che a causare la caduta dallo scooter possa essere stato l’asfalto sconnesso i vigili replicano: «nessun avvallamento in quel tratto»

Tragedia a Tirrenia - Malore sulla battigia : Tragedia a Tirrenia, intorno alle 13 del 2 giugno, dove un bagnante ha perso la vita in seguito ad un malore. L'uomo si trovava sulla battigia. 'Il bagnino - spiegano dalla direzione del bagno Meloria ...

Vasco Rossi - il bassista Andrea Torresani sostituisce sul palco Claudio “Gallo” Golinelli dopo il Malore : È Andrea Torresani il bassista che sostituisce sul palco di Vasco Rossi Claudio ‘Gallo’ Golinelli, colpito da un grave malore lunedì a Lignano Sabbiadoro durante le prove per il nuovo tour VascoNonStop 2018. “Non è ancora possibile sciogliere la prognosi – ha detto Tiziana Bove, direttore della clinica di Anestesia e rianimazione dell’ospedale di Udine, parlando al Tgr regionale -. Le condizioni rimangono stabili ma ...

“Ecco che malattia ho”. La confessione choc di Georgette Polizzi arriva solo ora. Sulla sedia a rotelle dopo un Malore - l’ex concorrente di Temptation Island ha dato la triste notizia : “Ma non voglio arrendermi” : Georgette Polizzi era la bellissima e super sexy fidanzata di Davide Tresse. Per mettere alla prova il loro amore i due avevano deciso di partecipare al reality ”Temptation Island”. Nonostante le tentazioni e corteggiamenti di ogni tipo, Georgette e Davide avevano deciso di rimanere uno al fianco dell’altra. Purtroppo dopo “Temptation Island” si è aperto un capitolo molto triste nella vita di Georgette. La giovane stilista ha ...

Montagna - ha Malore sul sentiero : intervento del soccorso alpino : Una donna di Monfalcone (Gorizia), di 79 anni, e’ stata portata in salvo questa mattina dal soccorso Alpino della stazione di Trieste, dopo aver accusato un malore mentre stava percorrendo il sentiero della Salvia, passeggiata che collega l’abitato di Aurisina a Santa Croce. Sul posto quattro tecnici che, con una barella, hanno accompagnato la donna fino all’ambulanza, a circa 500 metri di distanza dal sentiero. Sono ...

Sub colto da Malore sul relitto Haven : in 3 anni 6 morti : Un sub di 26 anni ha avuto un malore, stamani, mentre stava effettuando una immersione al relitto della Haven, nelle acque di Arenzano dove la petroliera affondo’ nell’aprile del 1991 facendo 5 morti. Il relitto, che giace a una profondita’ di 80 metri, e’ il piu’ grande tra quelli visitabili nel Mediterraneo. L’allarme e’ stato dato da un istruttore del diving con cui il sub era uscito. Il giovane, ...