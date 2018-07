Lusso | sportività e comfort al top per il Suv coupé Audi Q8

McLaren 720S by Carlex Design : la sportività sposa il Lusso della personalizzazione [FOTO] : Interni da mille e una notte per una delle più veloci super car inglesi in grado di raggiungere i 340 km/h Il preparatore polacco Carlex Design ha svelato la sua ultima e incredibile creazione su base McLaren 720S. Espressione di lusso e opulenza, l’elaborazione di questa McLaren ha portato in dote interni completamente inediti caratterizzati da rivestimenti in pelle e alcantara di colore viola, il tutto farcito da inserti in fibra di carbonio ...