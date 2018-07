Lugano - Inter | probabili formazioni ed info sui biglietti per assistere all' amichevole

Blastingnews

(Di mercoledì 11 luglio 2018)edsi affronteranno sabato luglio alle ore 20 presso lo stadio “Cornaredo” diSvizzera. Si tratta di una delle tante amichevoli previsti per i ragazzi allenati da Luciano Spalletti che si preparano ad affrontare la nuova stagione VIDEO, segnata dal ritorno dei nerazzurri in Champions League. La sfida pre-campionato servira' all'allenatore per sperimentare il modulo da proporre poi nelle competizioni ufficiali, e testare le condizioni fisiche dei nuovi acquisti ma anche di pedine gia' lo scorso anno in rosa all'L'dovrebbe schierarsi inizialmente con un 3-5-2 con Handanovic in porta, con riserve Padelli e Berni. In difesa dovrebbero alternarsi Skriniar e De Vrij con Ranocchia e Nolan, che affiancheranno il confermatissimo Miranda. Passando al centrocampo, sulla fascia il nuovo acquisto Asamoah, anche se in quel ...