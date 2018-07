Lo show delle balene nel loro paradiso in Sardegna  

Palermo - grande folla al Foro Italico : ecco lo show delle Frecce tricolori : Ogni volta che si esibiscono, i prati e le piazze si riempiono di spettatori con il naso all'insù. E così è stato anche stavolta: grande spettacolo per le Frecce tricolori a Palermo. La Pattuglia ...

Cavalcade - il Barnum delle Ferrari fa show sulle Dolomiti" : Lo scorso anno invece è stata la Puglia ad accogliere la Cavalcade perché le Ferrari provenienti da tutto il mondo, oltre a diventare strumento per condividere la passione per le vetture del ...

“Tornano le Frecce” - il 1 Luglio 2018 : dal Parco del Museo Meina - lo show delle Frecce Tricolori sul Lago Maggiore : 1/4 OLYMPUS DIGITAL CAMERA ...

Anticipazioni Lucifer 4 - la co-showrunner Ildy Modrovich dalla data prémiere su Netflix all’inizio delle riprese : La notizia di Lucifer 4 su Netflix è ancora fresca, ma i fan sono già in attesa di scoprire qualche anticipazione. La quarta stagione, annunciata venerdì dal colosso streaming, potrebbe non arrivare questo autunno, ma in compenso gli sceneggiatori si riuniranno quanto prima. Ildy Modrovich, co-showrunner di Lucifer insieme a Joe Henderson, ha partecipato a una sessione di domande e risposte su Twitter, dove ha svelato le prime novità sulla ...

Giulia e Stelvio - lo show delle Nürburgring Edition" : Come ricordare al mondo intero che Giulia e Stelvio sono macchine tutte da guidare? E che hanno fatto segnare record mai visti prima sul circuito del Nürburgring? Con due serie speciali: così l'Alfa Romeo lancia - ...

Prende il via il roadshow di Elettricità Futura : Pescara la prima tappa con focus sulle opportunità di sviluppo delle rinnovabili : E’ partita da Pescara la prima tappa del roadshow “Le opportunità di sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore elettrico – Incontri con il territorio” organizzato da Elettricità Futura. Un’occasione di confronto tra istituzioni e aziende del settore elettrico con un particolare focus sullo sviluppo delle rinnovabili e le opportunità di finanziamento. Questa prima tappa, organizzata in collaborazione con Confindustria Chieti e Pescara, ...

Amici – Chi è Einar Ortiz? L’operaio cubano idolo delle ragazzine in finale nel talent show di Maria De Filippi [GALLERY] : Einar Ortiz è uno dei quattro finalisti del talent show ‘Amici di Maria De Filippi’: il cantante sfida Carmen, Irama e Lauren Einar Ortiz è giunto all’ultima puntata del talent show di Maria De Filippi ‘Amici‘. Insieme ai compagni di scuola, Carmen, Irama e Lauren, il 24enne è arrivato alla finale del programma di Canale 5 che potrebbe incoronarlo vincitore. Ma chi è Einar Ortiz? Come si può intuire ...

Electric Tour - Partito da Bari il roadshow delle auto green : Si è conclusa a Bari la prima tappa delledizione 2018 dellElectric Tour, il roadshow organizzato da Quattroruote per far conoscere le ultime novità del mercato sul fronte della mobilità sostenibile. Le protagoniste dell'evento sono auto ibride, plug-in ed elettriche che i visitatori hanno la possibilità di guidare affiancati dai nostri driver. In queste giornate inaugurali abbiamo trascorso tutto il weekend in piazzale Paolo Pinto, davanti ...

Uomini e Donne - il dating show in pausa estiva - chi delle coppie andrà a Temptation Island? : Il programma di Maria De Filippi da oggi, lunedì 4 giugno 2018, va in vacanza. Le scelte più seguite della stagione e i probabili partecipanti al reality delle coppie.

LIVE Ginnastica - Serie A 2018 : seconda tappa in DIRETTA. show a Milano. L’ora delle big : Ferlito - Meneghini - Mori e le giovani! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda tappa della Serie A 2018 di Ginnastica artistica. Spettacolo assicurato al Mediolanum Forum di Milano per una giornata infinita all’insegna della Polvere di Magnesio: il massimo campionato italiano regalerà sicuramente spettacolare, le migliori ginnaste atlete del nostro Paese sono pronte a fronteggiare con i body delle rispettive società e a offrire emozioni ai tantissimi presenti ...

Amanda Knox lancia uno show sui diritti delle donne : Amanda Knox paladina delle donne , sulla scorta della sua esperienza personale. È in questo modo che viene pubblicizzata la sua nuova avventura lavorativa: una serie Web in cui la giovane parla della ...