Lo scarso successo di LawBreakers è stato in parte il motivo della cancellazione di The

(Di mercoledì 11 luglio 2018) The Amazing Eternals avrebbe dovuto essere il prossimo grande gioco dello sviluppatore di Warframe. Il titolo èinizialmente annunciato ad agosto dello scorso anno come uno sparatutto che sfrutta la presenza di una serie di carte collezionabili con cui modificare diversi elementi dell'eroe utilizzato.Il concetto e l'estetica erano interessanti e lo sviluppatore Digital Extremes aprì i test per più giocatori poche settimane dopo l'annuncio. Le cose, però, non stavano andando bene, perché il team cancellò il gioco nell'ottobre dello stesso anno.Questa inversione di tendenza è stata indovuta allodel mercato degli shooter dell'epoca, in particolare al modo in cui i giocatori hanno accolto.Read more…