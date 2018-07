L’innovazione protagonista a Citytech | appuntamento il 13 e 14 settembre alla Fabbrica

meteoweb.eu

(Di mercoledì 11 luglio 2018) Il 13 e il 14torna,del Vapore di Milano,, l’evento conference&exhibition organizzato da Clickutility on Earth, promosso dal Comune di Milano e dCommissione europea rappresentanza a Milano e patrocinato dal Ministero dell’Ambiente. Giunta ormaisua VIª edizione, la kermesse nazionale dedicatamobilità e all’urbanistica, riunisce Istituzioni, aziende e startup più all’avanguardia del mercato, riportando il dibattito politico ed economico sui temi irrinunciabili per il futuro delle nostre città, ovvero guida autonoma, MaaS – Mobility as a Service, gestione dei big data, mobilità condivisa, elettrica ed integrata, piani di riqualificazione urbana e di collaborazione cittadina, info-mobilità, interoperabilità e interconnessione di dati, trasporto pubblico locale e smart parking. Molte delle aziende più innovative dell’industria automotive ...