Linea comune sui migranti | Salvini stoppa le polemiche

Migranti - Salvini : con Conte Linea comune - ma per la nave diciotti non c'è ancora un porto : Neppure nella percezione e nella linea politica del ministro degli Interni'. Ieri la polemica dopo recupero nave Von Thalassa Lite nel governo sul destino dei 67 Migranti salvati dal rimorchiatore ...

Salvini : migranti - Linea comune governo : 20.56 "Siamo soddisfatti per i passi avanti fatti, passa la linea della fermezza che non è solo quella di Salvini, ma quella comune di tutto il governo. E' la linea che porterò a Innsbruck. Così il vicepresidente e ministro dell'Interno Salvini sul vertice interministeriale tenutosi oggi a Palazzo Chigi. Salvini, non presente alla riunione per impegni precedenti, incontrerà domattina il presidente del Consiglio Conte. Il vertice di Innsbruck ...