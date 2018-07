Legittima difesa | Bernini | anche su questo Fi detta agenda al governo

Bonafede : stop riforma intercettazioni - Legittima difesa priorità : Roma, 11 lug., askanews, - Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede annuncia uno stop all'applicazione della riforma delle intercettazioni, apre a una 'riscrittura' del provvedimento e indica 'la ...

Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede : “Stop alla riforma delle intercettazioni del Pd. E priorità alla Legittima difesa” : Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha dichiarato che stopperà l'entrata in vigore della riforma delle intercettazioni varata dal precedente esecutivo. Inoltre, il Guardasigilli ha evidenziato che per l'esecutivo sarà una priorità la revisione della legge sulla legittima difesa: "Vanno eliminate le zone d'ombra, che rendono difficile e complicato dimostrare che si è agito per legittima difesa",Continua a leggere

Bonafede 'Stop alla riforma delle intercettazioni - fa danni'. E definisce una priorità la Legittima difesa : ROMA. 'Ritengo di aver tracciato discontinuità con il passato governo'. Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, parla in audizione al Senato e attacca soprattutto l'operato degli esecutivi di ...

Riforma intercettazioni - stop di Bonafede : "Dannosa"/ Ultime notizie - "priorità Legittima difesa" : Riforma intercettazioni, stop di Bonafede: "Dannosa". Ultime notizie, ministro della Giustizia in commissione al Senato: "Priorità alla legittima difesa"(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 11:10:00 GMT)

Le priorità di Alfonso Bonafede : riforma delle intercettazioni - Legittima difesa e prescrizione : "Eliminare le zone d'ombra che rendono difficile e complicato dimostrare che si è agito per legittima difesa". Il ministro Alfonso Bonafede ha così indicato tra le "priorità" di intervento la riforma della legittima difesa. Un tema "che non riguarda solo la giustizia ma anche la sicurezza: il cittadino costretto a difendersi deve sentire che lo Stato è al suo fianco"."Una riforma seria ed equilibrata della ...

Giustizia - Bonafede al Parlamento : “Stop a riforma intercettazioni. Priorità : daspo corrotti - prescrizione e Legittima difesa” : “Sarà fermata la riforma delle intercettazioni”, perché “le modifiche introdotte sono un dannoso passo indietro sulla strada della qualità ed efficacia delle indagini”. Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha esordito così in commissione al Senato durante la presentazione della linee guida del suo mandato. E ha illustrato quelle che sono le sue Priorità: “daspo per i corrotti, la riforma della prescrizione e ...

Legittima difesa : FI - subito esame pdl : ANSA, - ROMA, 8 LUG - "Il gruppo di Forza Italia 10 giorni fa ha chiesto invano alla Presidente della Commissione Giustizia della Camera di inserire all'ordine del giorno il tema della Legittima ...

Legittima difesa - è un dato di fatto : gli italiani oggi sparano. E non solo per difendersi : Il primo del 2018 è stato Luca Traini: 28 anni, incensurato, testa rasata, vicino agli ambienti dell’estrema destra, all’inizio di febbraio semina il panico per le vie di Macerata sparando colpi di pistola dalla propria auto. Mira agli stranieri e ne ferisce sei. Pare che prima di essere fermato si sia ammantato di una bandiera tricolore e abbia fatto il saluto fascista. Negli interrogatori ha sostenuto di voler vendicare la morte di ...

Silvio Berlusconi : 'La Lega sostenga la Legittima difesa contro i veti del M5s' : Con Matteo Salvini 'i rapporti personali non sono cambiati, del resto con la Lega governiamo grandi regioni e molte città ed è anche sicuro il fatto che il centrodestra si presenterà unito anche alle ...

Berlusconi - Legittima difesa : "Ecco la mia ricetta"/ Governo - l'incontro con Salvini e le europee del 2019 : Berlusconi, legittima difesa: "Ecco la mia ricetta". Il leader di Forza Italia ha parlato del Governo, del rapporto con la Lega e molto altro: ecco le sue parole(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 15:30:00 GMT)

BERLUSCONI - Legittima difesa : "ECCO LA MIA RICETTA"/ "Governo Lega-M5s anomalia - Cdx deve essere plurale" : BERLUSCONI, LEGITTIMA DIFESA: "Ecco la mia ricetta". Il leader di Forza Italia ha parlato del Governo, del rapporto con la Lega e molto altro: ecco le sue parole(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 12:02:00 GMT)

Berlusconi - Legittima difesa : "Ecco la mia ricetta"/ Governo - Consiglio Ue : "Molto rumore per nulla" : Berlusconi, legittima difesa: "Ecco la mia ricetta". Il leader di Forza Italia ha parlato del Governo, del rapporto con la Lega e molto altro: ecco le sue parole(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 09:51:00 GMT)

Berlusconi : "Legittima difesa è un diritto non una concessione" | "Salvini adotti la nostra proposta" : A Il Giornale il presidente di Forza Italia presenta la nuova proposta di legge: "La Lega la sostenga contro i veti di M5s"

"Legittima difesa - ecco la mia ricetta" : Presidente Berlusconi, Forza Italia rilancia la propria proposta sulla legittima difesa. Oltre che nel programma del centrodestra, è nel programma di governo, ma il ministro della Giustizia Bonafede frena. È per questo che avete rilanciato la vostra proposta?"Come ha ricordato, non da oggi questa è una battaglia di Forza Italia, che per prima ha sollevato con forza questo tema delicatissimo. Già due anni fa la nostra attuale capogruppo alla ...