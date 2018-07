Legami di famiglia

vanityfair

: Le mie migliori amiche sono la mia vera famiglia. I legami spontanei che fanno vi fanno stare sempre bene sono la… - personaconfusa : Le mie migliori amiche sono la mia vera famiglia. I legami spontanei che fanno vi fanno stare sempre bene sono la… - Eticamente : Ogni famiglia ha la sua croce da portare, il suo lotto di segreti, problemi e litigi; ma in alcune, più di altre, a… - IMoresi : RT @___donatello___: Marx si scagliò contro Dio e il sacro, la patria e il radicamento, la famiglia e i legami con la tradizione, la natura… -

(Di mercoledì 11 luglio 2018) Questo articolo è stato pubblicato sul numero 28 di Vanity Fair in edicola dall’11 al 18 luglio 2018 «C’è un’immagine di mia madre che ho scolpita in testa. Era a Milano, durante la fashion week, in total look rosso e con una mini Peekaboo di coccodrillo al braccio. Ricordo di avere subito pensato che avrei dovuto rubarle quella borsa dal guardaroba… e naturalmente l’ho fatto». A parlare è Kim Kardashian, stella della real tv, imprenditrice, influencer, oltre che mamma di tre figli, North, 5 anni, Saint, 2, e Chicago, 6 mesi, insieme con il marito rapper e produttore musicale Kanye West. Kim è protagonista, con la madre Kris Jenner e con la sua primogenita North, di una storia a più voci voluta da Fendi per festeggiare i primi dieci anni di vita della Peekaboo, accessorio di punta della griffe, che ha debuttato sulle passerelle del 2008 per trasformarsi in un instant cult. ...