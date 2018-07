Le app per realizzare le più belle foto delle vacanze

Paint per Whatsapp & Messenger permette di creare disegni e scarabocchiare sulle foto da inviare ai contatti : Paint per WhatsApp e Messenger è un'applicazione che permette di creare disegni, messaggi scritti a mano e disegnare sulle immagini da inviare ai propri contatti di WhatsApp e Messenger. L'interfaccia mette a disposizione gli strumenti essenziali per creare scarabocchi e modificare le foto in modo rapido e semplice L'articolo Paint per WhatsApp & Messenger permette di creare disegni e scarabocchiare sulle foto da inviare ai contatti ...

Russia 2018 - Maradona : 'Mbappé è la rivelazione - l'Argentina non aveva nessuna speranza' : L'ex stella del calcio mondiale Diego Armando Maradona ha confessato che non aveva 'nessuna speranza' con l'Argentina prima della Coppa del Mondo in Russia per problemi interni ed ha elogiato l'...

Perché apple farà usare a tutti i suoi dipendenti la app 1Password : 1Password In queste ore è circolata in rete un’indiscrezione che ha mandato in fibrillazione gli utenti di 1Password, un gestore di password efficiente, facile da usare e disponibile per un vasto numero di piattaforme — praticamente uno dei migliori in circolazione. Secondo la voce di corridoio, Apple sarebbe stata in procinto di attivare l’app a tutti i suoi dipendenti e di acquisirne lo studio di sviluppo, AgileBits. Inutile dire ...

Thailandia - cosa dicono i rapporti sulle operazioni nella grotta : (Foto: Linh Pham/ Getty Images) Le operazioni di salvataggio in Thailandia che hanno permesso di estrarre tutte e 13 le persone rimaste intrappolate nella grotta di Tham Luang sono state un successo, anche se è ancora da chiarire del tutto lo stato di salute di alcuni dei giovani. Tuttavia, come si apprende dai rapporti che i soccorritori stanno stilando, si è sfiorata la catastrofe. Poco dopo avere estratto l’allenatore dei ragazzi, ovvero ...

Negati i domiciliari a condannato per appropriazione indebita : OSTUNI - Il commissariato di polizia di Ostuni ha tratto in arresto su provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Taranto il 44enne Domenico Germano Moro, a suo tempo destinatario di un ordine di ...

LIVE Tour de France 2018 in DIRETTA : quinta tappa Lorient-Quimper. Finale da classica - sembra la Liegi! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta tappa del Tour de France 2018, 204 km da Lorient a Quimper. La frazione odierna è particolarmente insidiosa e potrebbe regalare delle grandi soprese anche nella classifica generale. Il percorso ricorda infatti quello di una classica delle Ardenne con la parte centrale caratterizzato da un continuo saliscendi con cinque dure Côte classificate come GPM. Su questi strappi la corsa può davvero ...

Utilissimo aggiornamento Whatsapp dall’11 luglio : più sicurezza per tutti : Da alcune ore a questa parte è praticamente ufficiale una nuova funzione tramite apposito aggiornamento per gli utenti Whatsapp, anche se al momento della pubblicazione la questione deve essere limitata a chi dispone di un modello dotato del sistema operativo Android. Dopo alcune anticipazioni emerse dalla versione beta dell'app, utili soprattutto per chi tende ad utilizzare i messaggi vocali come avrete intuito anche dal nostro approfondimento, ...

Giappone - 176 morti per il maltempo. E col caldo si temono malori nei centri di accoglienza : Giappone, 176 morti per il maltempo. E col caldo si temono malori nei centri di accoglienza Il maltempo sta piegando il Giappone. Le ricerche dei dispersi continuano, ma ormai le speranze di trovare in vita le persone che mancano all’appello si fanno sempre più deboli. Intanto l’agenzia nazionale lancia una nuova allerta: nei prossimi giorni […] L'articolo Giappone, 176 morti per il maltempo. E col caldo si temono malori nei centri ...

Giappone - crescita contenuta per i prezzi alla produzione : crescita contenuta per i prezzi alla produzione in Giappone. Secondo la Bank of Japan, i prezzi alla produzione sono cresciuti dello 0,2% nel mese di giugno rispetto al +0,6% di maggio. Su anno i ...

Uomini e Donne/ Federico Mastrostefano torna sul trono? Nuovo appello per Maria De Filippi (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Federico Mastrostefano lancia un appello a Maria De Filippi: "Fammi tornare sul trono per trovare la donna della mia vita!"(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 07:35:00 GMT)

Piogge record - alluvioni e frane : almeno 176 morti e 60 dispersi in Giappone - ora è allarme caldo [GALLERY] : 1/21 AFP/LaPresse ...

Omicidio Varani - confermata in appello la condanna a 30 anni per Foffo : E’ stato condannato a 30 anni di carcere anche in appello Manuel Foffo accusato dell’Omicidio del giovane di 23 anni, Luca Varani, brutalmente ucciso il 4 marzo 2016 al termine di un festino a base di sesso, alcol e cocaina. A deciderlo la Corte d’appello di Roma che ha accolto pienamente la richieste del Pg che aveva puntato sull’aggravante della ...