Lavoro | Salvini | dl dignità presto in Gazzetta | sostengo Di Maio

Salvini in Calabria : "Meglio i voucher del Lavoro nero" : Matteo Salvini è stato oggi in Calabria per una serie di eventi che lo hanno portato, tra le altre cose, anche a visitare la tendopoli di San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria. Raggiunto dai cronisti presenti, il vicepremier nonché Ministro dell’Interno, ha anche parlato del Dl Dignità: "Ci sono alcuni limitati settori, penso ad agricoltura, commercio, turismo e servizi, lavori stagionali per i quali l'alternativa è: lavoro nero o ...

Calenda : “Salvini simbolo del popolo? Io Lavoro da quando ho 18 anni - lui ha fatto solo politica. Chi è davvero élite?” : “Io vengo considerato l’élite e Salvini il popolo. Io lavoro da quando ho 18 anni, Salvini ha fatto solo il consigliere comunale e l’europarlamentare. Certo, anche fare politica è un lavoro, ma se ci vai. Se tu non vai all’Europarlamento e ti prendi 20mila euro al mese, un problema ce l’hai. Chi è élite? Io o Salvini?”. E’ una delle stoccate dell’ex ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, ...

Boeri : fondamentale il Lavoro dei migranti. Salvini : 'Vive su Marte?' - : Il presidente dell'Inps, presentando la Relazione annuale, ha sottolineato che "forti restrizioni fanno aumentare i clandestini". Battibecco con Salvini: "Parlano i dati, non c'è modo di intimidirli". ...

Dl Dignità - Di Maio : “Con Lega Lavoro di squadra. Bagno di Salvini? Era in una piscina di un bene confiscato” : Quello di Matteo Salvini “non era un Bagno in piscina, ma un Bagno in una piscina di un bene confiscato. I beni confiscati non riusciamo ad assegnarli in Italia perché le organizzazioni criminali vanno contro coloro che li occupano. I boss sono come i cani che segnano il territorio, e questo è un governo che ha dichiarato guerra alla mafia”. Lo afferma il vice premier Luigi Di Maio in conferenza stampa a Palazzo Chigi rispondendo ...

Landini : "Salvini? Combatta il Lavoro nero - non i neri. E il Lavoro nero ai neri lo fanno fare gli italiani - non viceversa" : "Decreto di dignità? Se reintroducessero i voucher, scusatemi per la volgarità, sarebbe prenderla in quel posto. E non va bene. Si parla addirittura di introdurli in agricoltura, il che è ancora ...

Valeria Marini fa venire una crisi di nervi ai compagni : 'Ho votato Matteo Salvini - sta facendo un gran Lavoro' : 'Io ho votato Matteo Salvini , come ho votato Berlusconi'. Parole e musica di Valeria Marini , che intervistata da Il Giornale confessa la sua passione politica per il leghista, promosso a pieni voti: 'Sta facendo un ottimo lavoro, anche sul discorso dell'immigrazione', ha tagliato corto.

Migranti - Fico contro Salvini : «I porti non li chiuderei. Ong fanno Lavoro straordinarie». Lite con Malta : «Basta bugie» : «Io i porti non li chiuderei». Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico all?uscita dell?hotspot di Pozzallo in Sicilia. Una visita a sorpresa nel centro di...

Migranti - Fico si smarca da Salvini : Io i porti non li chiuderei. E aggiunge : Ong fanno Lavoro straordinario : Teleborsa, - "Io, i porti, non li chiuderei..." . Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, dopo aver fatto visita, a sorpresa, all'hotspot di Pozzallo in Sicilia . Poi ha aggiunto: "Dell'...