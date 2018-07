huffingtonpost

: Retweeted L'HuffPost (@HuffPostItalia): L'autorità britannica per la privacy ha multato Facebook per mezzo milione… - bolartur : Retweeted L'HuffPost (@HuffPostItalia): L'autorità britannica per la privacy ha multato Facebook per mezzo milione… - bolartur : RT @HuffPostItalia: L'autorità britannica per la privacy ha multato Facebook per mezzo milione per il caso Cambridge Analytica https://t.co… - HuffPostItalia : L'autorità britannica per la privacy ha multato Facebook per mezzo milione per il caso Cambridge Analytica -

(Di mercoledì 11 luglio 2018) Scatta la prima multa perper omesso controllo suldi Cambridge Analytica, la società di consulenza, poi fallita, accusata di aver raccolto a scopi di propaganda politica i dati di 87 milioni di utenti di decine di Paesi del social network americano fondato da Mark Zuckerberg.Ad annunciarla è l'autoritàper lae la protezione dei dati personali (Information Commissioner's Office, Ico) per un ammontare di circa 500.000 sterline (oltre 565.000 euro). Si tratta del massimo previsto dalla vecchia normativa in vigore nel Regno all'epoca dei fatti, ma in cifra assoluta una penalità modesta "per una contravvenzione molto grave", ammette a radio Bbc 4 Elizabeth Denham, responsabile dell'Ico, sottolineando come la nuova legge potrebbe permettere d'infliggere un'ammenda di decine se non centinaia di milioni di sterline.- ...