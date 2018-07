Latte artificiale Aptamil cambia formula - allarme dei genitori : “Fa star male i bimbi” : Molti genitori britannici hanno denunciato malesseri di stomaco dei piccoli dopo l'assunzione del Latte che ha cambiato di recente la formulazione. Dall'azienda sono partite le verifiche che però non avrebbero riscontrato nulla. "Avremmo potuto rendere più chiare le modifiche alle istruzioni di preparazione e prenderemo provvedimenti in tal senso" hanno spiegato da Danone.Continua a leggere