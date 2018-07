Latte artificiale Aptamil cambia formula - allarme dei genitori : “Fa star male i bimbi” : Latte artificiale Aptamil cambia formula , allarme dei genitori : “Fa star male i bimbi” Molti genitori britannici hanno denunciato male sseri di stomaco dei piccoli dopo l’assunzione del Latte che ha cambia to di recente la formula zione. Dall’azienda sono partite le verifiche che però non avrebbero riscontrato nulla. “Avremmo potuto rendere più chiare le modifiche alle istruzioni di […] L'articolo Latte artificiale Aptamil ...

Latte artificiale - la denuncia dei genitori inglesi : “Fa star male i bimbi” : La multinazionale Danone sta investigando sulle lamentele ricevute in Gran Bretagna da centinaia di genitori , che affermano che dopo un cambiamento della formulazione di alcune versioni del Latte artificiale Aptamil i propri bambini si sono sentiti male . “Abbiamo ascoltato le segnalazioni dei genitori sulle ultime formulazioni che sono state introdotte in alcune delle nostre formule di Latte artificiale – scrive Aptamil Uk sul ...

Allattamento al seno - Trump contro Oms/ NYT : “Pressioni dalle lobby di Latte artificiale sul Presidente” : Allattamento al seno , Trump contro Oms: minaccia ritorsioni per bloccare risoluzione su latte materno. New York Times: “Pressioni dalle lobby di quello artificiale sul Presidente” (Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 18:58:00 GMT)

Ecco gli effetti sulla salute dei bambini della sostituzione del Latte materno o di quello artificiale con bevande alternative : Un breve report pubblicato sulla rivista Acta Paediatrica sottolinea i pericoli legati alla sostituzione del latte materno o del latte artificiale per neonati con bevande non a base di latte prima del compimento di un anno di età. Un questionario elettronico inviato a 310 pediatri francesi ha identificato 34 bambini che hanno accusato complicazioni mediche tra il 2005 e il 2015 a causa del consumo di prodotti non a base di latte quando erano ...