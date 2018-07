L'asta di BOT fa il tutto esaurito. Giù i rendimenti : Forte domanda e rendimenti in calo nell'ultima asta di BOT. Il Tesoro ha collocato tutti i 6 miliardi di euro di Buoni ordinari a 1 anno offerti, con il rendimento medio sceso allo 0,337% dallo 0,55% ...

Tara Gabrieletto ha il seno rifatto? / L'ex di Uomini e Donne sbotta : "Avevo delle cisti - ora basta!" : Tara Gabrieletto ha rifatto il seno? L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne sbotta su Instagram e svela: "Avete scoperto l'acqua calda, avevo delle cisti, ora basta!"(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 23:05:00 GMT)

Tria : 'Ridurre debito e deficit'. E sbotta : 'Basta parlare di continuità - non sono Padoan' : PATRIMONIALE NON E' IN DISCUSSIONE E IO CONTRARIO 'La patrimoniale non è in discussione nel governo e io non sono favorevole', afferma il ministro dell'Economia. BASTA CON LA STORIA DELLA continuità, ...

Migranti - Mallegni (Fi) vs Cremaschi : “Li ospiti a casa sua”. E il conduttore sbotta : “Basta con questa burletta” : Scontro al calor bianco a L’Aria che Tira Estate (La7) tra Giorgio Cremaschi, sindacalista ed esponente di Potere al Popolo, e Massimo Mallegni, senatore di Forza Italia. Dopo una prima rovente polemica sul precariato, la querelle verte sulle Ong e sui Migranti. Cremaschi dissente dalla senatrice di Forza Italia, Daniela Santanchè, secondo la quale fanno quello che vogliono: “Per non far partire le Ong bisogna smetterla di fare guerre e ...

asta BOT : rendimento torna in area zero dall'1 - 23% di un mese fa. Boom della domanda : Si sgonfiano i rendimenti dei Bot a sei mesi nell'Asta odierna del Tesoro. A fronte di richieste per 12,88 miliardi, questa mattina il Ministero dell'Economia ha collocato Bot semestrali per 6,5 miliardi di euro , rapporto di copertura a 1,98 rispetto a 1,19 di un mese fa, . Il rendimento medio si è attestato allo 0,092%, in calo di 112 punti base ...

Titoli di Stato - in asta 6 - 5 miliardi di euro di BOT semestrali : Teleborsa, - In arrivo una nuova asta di Titoli di Stato italiani il prossimo 27 giugno. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze , MEF, collocherà 6,5 miliardi di euro di BOT a sei mesi, scadenza dicembre 2018.

Francia - ultime bottiglie Henri Jayer battute all'asta per 30 milioni - : Poco più di mille vini, accumulati durante la vita dal celebre vignaiolo francese, sono stati venduti domenica 17 luglio, con prezzi ben oltre le aspettative

Spread Btp-Bund sotto 230 dopo asta Bot : ANSA, - ROMA, 12 GIU - Lo Spread tra Btp e Bund tedeschi resta sotto i 230 punti base dopo l'asta dei Bot annuali conclusasi con pieno collocamenti e tassi in forte rialzo. Il differenziale segna 229 ...

Tesoro - pieno per asta BOT a 1 anno. Volano i rendimenti : Roma, 12 giu. , askanews, Balzo dei rendimenti all'asta Bot ad un anno. Il Tesoro ha collocato l'intero importo offerto pari a 6 miliardi rispetto ad una domanda quasi doppia , oltre 11,6 miliardi, . ...

Tesoro - pieno asta BOT annuali. Volano rendimenti : Lo comunica una nota del Ministero dell'Economia e Finanze , MEF, che aveva annunciato l' asta nei giorni scorsi . In forte aumento il tasso , 0,550%, che torna positivo dopo oltre due anni. Rispetto ...