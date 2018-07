L' arrivo di Ronaldo fa infuriare gli operai FCA | indetto sciopero a Melfi

Cristiano Ronaldo : ecco perché il suo arrivo alla Juventus è un grande affare per Jeep : La Juventus pagherà un totale di 112 milioni di euro per portare Cristiano Ronaldo in Italia dal Real Madrid. Ma la squadra italiana non sarà l’unica a guadagnarci dall’arrivo di CR7. Fiat Chrysler Automobiles NV, il cui logo Jeep campeggia sulle maglie della squadra, potrebbe ottenere un enorme incremento pubblicitario nell’affare. Se Ronaldo portasse la Juventus in finale di Champions League, l’esposizione mediatica varrebbe circa 58,3 milioni ...

'Non ci sarà un altro uguale' - 'arrivo!' : Cristiano Ronaldo alla Juve - la rassegna stampa : E, inevitabilmente, sono arrivate le reazioni di tutto il mondo. La cessione di CR7 dai blancos alla società del presidente Andrea Agnelli è al centro di tutti i quotidiani sportivi, che questa ...

Effetto Cristiano Ronaldo - la Serie A riacquista blasone : in arrivo altri campioni ed una pioggia di milioni : Cristiano Ronaldo è una macchina da soldi, non sarà solo la Juventus a beneficiare del suo arrivo in Italia, bensì tutta la Serie A Cristiano Ronaldo è della Juventus, una notizia che ha sconvolto l’intero mondo del calcio. La Liga perde uno dei campioni più importanti della propria storia, di contro, la nostra Serie A, diventerà uno dei campionati più seguiti da prossimo anno, dato che vi giocherà il calciatore più forte al mondo. ...

Jorge Mendes ha 12 milioni di motivi per essere felice dell'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juve : Quello tra Cristiano Ronaldo e la Juventus è sicuramente il matrimonio più costoso della storia del calcio italiano: 100 milioni ai bianconeri (più 12 di oneri accessori) e 30 netti per quattro stagioni al giocatore. Ma a sorridere per il trasferimento di Cr7 non sono solo i tifosi della vecchia signora: grazie a questa maxi-operazione infatti il procuratore Jorge Mendes avrà diversi milioni di motivi per essere ...

Juventus - titolo in Borsa accoglie arrivo Ronaldo con un +5 - 7% : Milano, 10 lug., askanews, - Il titolo della Juventus ha accolto l'arrivo di Cristiano Ronaldo con un rialzo in Borsa del 5,77% a 0,898 euro. Il titolo del club bianconero ha segnato durante la seduta ...

Come cambia il fantacalcio con l'arrivo di Ronaldo alla Juventus - : La domanda che già frulla in testa a tanti fantagiocatori, non solo juventini, è quanto occorrerà per aggiudicarsi il cinque volte pallone d'oro e schierarlo nella propria fantaformazione

Andrea Agnelli vola in Grecia per incontrare Cristiano Ronaldo : l'arrivo di Cr7 alla Juve questione di ore : Il presidente bianconero è da poco atterrato a Khalamata da dove proseguirà per Costa Navarino dove il giocatore è in vacanza con la famiglia

“Ciao Cristiano - sono Max” - la Juventus chiude il colpo del secolo : Allegri già in estasi per l’arrivo di Ronaldo [DETTAGLI] : La Juventus chiude il colpo Cristiano Ronaldo, si sta per definire la trattativa di mercato del secolo, anticipata in esclusiva da CalcioWeb, era il 28 giugno e nessuno immaginava una possibile trattativa tra il fuoriclasse portoghese ed i bianconeri. Adesso è tutto definito nei dettagli e l’ufficialità è prevista entro i prossimi giorni. Nel frattempo emergono nuovi retroscena. “Ciao Cristiano, sono Max”, inizia così la ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus – Presentazione in grande stile dopo l’arrivo in Italia : ecco quando potrebbe essere : Cristiano Ronaldo a Torino la prossima settimana? Si pensa ad una Presentazione in grande stile a Torino Ancora nessuna novità sul fronte Cristiano Ronaldo-Juventus: l’annuncio attesissimo da tutti i tifosi bianconeri tarda ad arrivare ma sembra sia solo questione di giorni ormai. Se nelle ultime ore si è pensato che il calciatore portoghese potesse essere annunciato come giocatore del club torinese martedì, o che addirittura potesse ...

Moretti : “arrivo di Ronaldo alla Juve è un bene per tutti” : “In Italia è tanto che mancano questi giocatori. Il suo arrivo sarebbe un bene per tutti, perché negli ultimi anni il calcio italiano ha perso qualcosa…”. Emiliano Moretti, senatore del Torino con il quale inizia in questi giorni la sesta stagione, commenta così l’arrivo di Cristiano Ronaldo in Serie A. Il difensore, 37 anni, non teme che l’arrivo di campioni come l’attaccante portoghese possa aumentare ...

Torino - Cairo annuncia i colpi in arrivo! E su Cristiano Ronaldo… : Urbano Cairo ha parlato del possibile arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus, ma anche del mercato del Torino che si accenderà nelle prossime ore “Il campionato, se arrivasse Cristiano Ronaldo, certamente diventerebbe più interessante, ma io adesso mi occupo della campagna acquisti del Torino, che è più importante”. Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato a Radio Deejay anche del possibile approdo in terra piemontese ...

Ronaldo in arrivo in Italia - la voce scatena i giornalisti : Linate preso d’assalto ma atterra… Fabio Borini : Numerosi giornalisti si sono diretti a Linate credendo che Ronaldo fosse in arrivo in Italia, al suo posto invece si è palesato Fabio Borini L’operazione Cristiano Ronaldo prosegue, alimentando l’entusiasmo non solo dei tifosi della Juventus, ma anche degli addetti ai lavori. Il campione portoghese si gode le vacanze dopo una stagione lunga e complessa, mentre giornalisti e media si affannano per provare a lanciare lo scoop del ...

Moretti - arrivo Ronaldo bene per tutti : TORINO, 7 LUG - 'In Italia è tanto che mancano questi giocatori. Il suo arrivo sarebbe un bene per tutti, perché negli ultimi anni il calcio italiano ha perso qualcosa...'. Emiliano Moretti, senatore ...