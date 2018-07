Lamborghini apre uno showroom nel centro di Roma

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 luglio 2018) Sembra incredibile, ma nel novero degliitaliani firmatipresenti a Bologna, Milano e Bergamo, mancava. Finora almeno, perché ne ha appena aperto i battenti uno nel cuore della Capitale in via Leonida Bissolati 62, dietro via Veneto: praticamente aldi quella che una volta era la movida della Dolce Vitana. Un motivo per l’assenza, in realtà, c’era: il mercato italiano per i bolidi di S.Agata vale solo il 2% delle vendite totali e i clienti sono più numerosi nel nord Italia. Ma con il lancio del nuovo super-suv Urus le cose cominceranno a cambiare già dall’anno prossimo: l’azienda ha raddoppiato gli stabilimenti produttivi e conta di raddoppiare anche le vendite, come ha spiegato l’AD Stefano Domenicali. Di conseguenza la base della clientela si allargherà anche nel nostro Paese, e un concessionario proprio al...