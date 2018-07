L’allenatore Ek | responsabile ed eroe allo stesso tempo che ora rischia il processo

vanityfair

(Di mercoledì 11 luglio 2018) Conosce la sua colpa fin dal primo giorno, Ekapol «Ek» Chantawong. Lo ha scritto nelle lettere ai genitori dei ragazzi che allena. Ha chiesto scusa per averli portati in quella grotta dove sono rimasti per quasi 20 giorni. È questa la sua colpa e per questo probabilmente verrà processatodei 12 cinghialotti salvati negli ultimi tre giorni e ora tutti in ospedale, almeno per una settimana, per evitare infezioni, anche se le loro condizioni sono buone. Il fatto che stiano bene è invece il merito del 25enne Ek, che si è ficcato in un guaio enorme portando i ragazzi nella grotta ignorando i cartelli di divieto, ma nella grotta li ha fatti sopravvivere. Si sono stupiti i sub quando sono arrivati a loro e hanno trovato 12 ragazzi tranquilli anche se erano in una grotta al buio da 10 giorni. È stato lui a insegnare loro le tecniche di meditazione che aveva imparato da bambino fra ...