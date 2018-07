Ladro tenta di derubare una escape room | ma rimane intrappolato Costretto a chiamare la

huffingtonpost

(Di mercoledì 11 luglio 2018) Nessuno vorrebbe mairein una, ovvero in una di quelle stanze da gioco in cui i partecipanti devono trovare una via d'uscita attraverso enigmi e indovinelli. Nessuno vorrebbe maire rinchiuso là dentro, figuriamoci un. È quanto, però, è accaduto ad un malvivente americano, incappato per sbaglio in una camera del genere epoi a- lui stesso - la polizia per farsi tirare fuori.Secondo il giornale locale di Washington "The Columbian", un quarantenne di nome Rye Wardlaw ha fatto irruzione nella: una volta dentro, però, alcune serrature della stanza si sono bloccate. Per riaprire la porta, ilè statoa risolvere gli enigmi. Non riuscendoci in alcun modo, ha dovutoil 911. E una volta uscito all'esterno è stato arrestato.Wardlaw è rimasto ...