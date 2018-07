LA VEDOVA DI LIU XIAOBO LASCIA LA CINA Era caduta in depressione dopo l' uccisione

Libera dopo 8 anni la VEDOVA del Nobel Liu Xiaobo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Cina : VEDOVA LIU Xiaobo giunta a Berlino : PECHINO, 10 LUG - Liu Xia, vedova del premio Nobel per la Pace e dissidente cinese Liu Xiaobo, è giunta a Berlino dopo il rilascio da 8 anni di arresti domiciliari, la partenza da Pechino e lo scalo ...

Cina - libera dopo 8 anni Liu Xia. La VEDOVA di Liu Xiaobo verso Berlino. “E’ più facile morire che vivere” : Ai domiciliari dal 2010 senza che fosse formalizzata alcuna accusa, Liu Xia, vedova del dissidente cinese Liu Xiaobo, ha lasciato la Cina. dopo il via libera alla partenza dalle autorità di Pechino – per due volte già negato all’ultimo momento – la donna ha preso questa mattina un volo per Berlino. “Ha lasciato il Paese per cure mediche, di sua volontà” ha detto la portavoce del ministero degli Esteri Hua Chunying ...

La VEDOVA del dissidente Liu Xiaobo è pronta a morire per protesta : "Senza libertà - preferisco non vivere" : "È più facile morire che vivere": Liu Xia, vedova del dissidente Liu Xiaobo, ha dato sfogo alla disperazione dicendosi pronta a morire in segno di protesta per gli arresti domiciliari ai quali è costretta dalle autorità cinesi pur in assenza di contestazioni formali dal 2010, anno in cui fu assegnato il premio Nobel per la Pace a suo marito.Liu Xiaobo, fortemente critico verso Pechino, è deceduto lo scorso anno ...