La Regione non arretra e taglia il punto nascite | delusione tra i sindaci

La Regione Puglia vota mozione contro Beppe Grillo 'La xylella non è una fake news' : E' stata approvata dal Consiglio regionale della Puglia la mozione presentata nei giorni scorsi da consiglieri di maggioranza e opposizione che impegna il presidente della Giunta, Michele Emiliano, a ...

Corruzione : assessore Sicilia - Regione non ha controllo su Unioncamere : Palermo, 10 lug. (AdnKronos) – “La Regione non esercita nessuna forma di vigilanza o controllo su Unioncamere Sicilia. La richiesta da parte di un’associazione di natura privatistica di un parere sul proprio statuto e nello specifico sulla decadenza del proprio vertice è quantomeno irrituale e, comunque, risolvibile attraverso modifiche statutarie e una buona dose di buonsenso”. Lo afferma l’assessore per le ...

Genova - anziani assistiti dai profughi : scontro in Regione - Tursi non si ferma : scontro nel cuore della maggioranza di governo, verde Lega, a Genova, con fuoco incrociato , e amico, tra Regione e Comune e che deflagra, nella serata di ieri, in un deciso, inaspettato, smarcamento ...

Parnasi : non ho mai dato soldi a Civita - ha sempre fatto interessi Regione : Roma – “Conosco Michele Civita da circa 20 anni ed e’ una persona che stimo molto. Ha sempre fatto gli interessi dell’amministrazione. La conferenza di servizi era gia’ stata chiusa e gia’ c’erano state le elezioni quando con estremo imbarazzo mi ha chiesto di trovare un lavoro per suo figlio”. Lo ha detto il costruttore Luca Parnasi durante l’interrogatorio reso ai pm di Roma affrontando il ...

Friuli Venezia Giulia - Arpa : le acque sotterranee della Regione non sono contaminate : I monitoraggi effettuati sino ad ora dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (Arpa) confermano che gran parte delle acque sotterranee del Friuli Venezia Giulia non sono contaminate e presentano uno stato chimico buono. Lo precisa Arpa in una nota, spiegando che il rinvenimento di sostanze organiche in tracce nelle acque non deve essere oggetto di preoccupazione e anzi, da un lato, dimostra che Arpa Fvg, grazie ...

Montanari : Regione - Roma non avrà discarica : Roma – Pinuccia Montanari, assessore capitolino all’Ambiente, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Lo ha fatto, a margine di una campagna contro l’abbandono degli animali. Ha di fatto risposto al suo omologo della Regione Lazio, Massimiliano Valeriani, il quale aveva affermato che Roma Capitale ha bisogno di una discarica di servizio. “Vorrei rispondere all’assessore Valeriani, Roma Capitale ha una strategia sui ...

Bonifiche nel SIN di Bussi - la Regione al Ministero : non serve la procedura di V.A.-V.I.A. : Pescara - La conferenza dei servizi decisoria convocata dal Ministero dell'Ambiente sul progetto di bonifica per una porzione dell'area ex Montecatini di Piano d'Orta può andare avanti perché non vi è bisogno della procedura di V.A.-V.I.A. La Regione Abruzzo, servizio Rifiuti, ha risposto alla diffida pervenuta due giorni fa dal Ministero dell'Ambiente che aveva dato due giorni all'ente per rispondere ...

La Toscana non è più una 'Regione rossa' : Ai ballottaggi nelle comunali è il trionfo del centrodestra. Cadono le roccaforti rosse. Il Pd perde la Toscana, dove vince di misura la destra a guida salviniana. Che a Terni asfalta anche l'alleato ...

La Toscana non è più rossa - le roccaforti espugnate dal centrodestra : "E ora ci prendiamo Firenze e Regione" : Un vero e proprio ribaltone quello avvenuto in Toscana dove Pisa, Siena e Massa, fino a ieri governate dal centrosinistra passano in blocco al centrodestra. Il primo a riconoscere la sconfitta, già a metà scrutinio, è stato il candidato a sindaco del centrosinistra a Pisa, Andrea Serfogli, che fa i complimenti a Michele Conti, candidato di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Il risultato finale lascia pochi dubbi: Conti ...