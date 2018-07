La paura di amare durante la rivoluzione

vanityfair

(Di mercoledì 11 luglio 2018) «Laper me è stata un grande shock. Mi ero immaginata come un componente attivo in questo cambiamento. Ma a causa delladi quelli che mi circondavano non lo sono stata». Laè il sentimento che più traspare parlando con Dima Wannous, scrittrice, 36 anni, siriana, in Italia in occasione de La Milanesiana. Ed è proprio questo il punto di partenza di Quelli che hanno, il romanzo edito da Baldini & Castoldi, nel quale Wannous cerca di raccontare l’amore ai tempi della guerra civile. In un mondo in cui il sentimento di terrore prende possesso delle persone, definendone le azioni e le non-azioni, l’immobilità in attesa che la tempesta passi. Sperando che la tempesta passi. «Come 20 milioni di siriani ero in attesa di quell’attimo, della. Ma quando tutto è cominciato sono dovuta scappare in Libano con mio figlio e per tre anni e mezzo ho ...