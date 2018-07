La nuova Rai Lega-M5S | comincia il conto alla rovescia

Foto e trailer di Orange Is The New Black 6 (video) - Netflix svela la nuova vita delle protagoniste : dov’è Alex? : Netflix ha svelato Foto e trailer di Orange Is The New Black 6. L'iconica serie originale torna sulla piattaforma di streaming con la sesta stagione dal 27 luglio. Tredici nuovi episodi che racconteranno la nuova vita delle nostre protagoniste. Le signore di Litchfield sono tornate, e questa volta hanno una volontà di ferro e niente da perdere. Nel carcere di massima sicurezza, le loro amicizie saranno messe alla prova, mentre si formeranno ...

Warframe : in arrivo la nuova espansione Fortuna e la modalità Codename : Railjack : Al TennoCon 2018, Digital Extreme ha svelato la versione Nintendo Switch di Warframe ma, a quanto pare, questa non è stata l'unica novità di rilievo durante l'evento dedicato al gioco.Infatti, come segnala Polygon, la compagnia ha annunciato l'espansione Fortuna in arrivo nel 2018 e una modalità chiamata Codename: Railjack che arriverà più avanti.Per quanto riguarda Fortuna, si tratta di una nuova vasta zona open world esplorabile su Venere. La ...

Il mondo sulle spalle - nuova fiction con Beppe Fiorello su Rai1 : Beppe Fiorello torna su Rai 1 nella fiction “Il mondo sulle spalle”: ecco anticipazioni, trama e cast della serie ispirata alla storia di Enzo Muscia nuova serie televisiva in arrivo su Rai 1 con protagonista Beppe Fiorello. “Il mondo sulle spalle” è il titolo del film per tv ispirato alla storia di Enzo Muscia. Ecco tutte le anticipazioni: trama e cast. Il mondo sulle spalle, film tv su Rai 1 Un nuovo progetto televisivo ...

La vita promessa e Luisa Ranieri aprono la nuova stagione di Rai1 : tutti i dettagli sulla fiction in onda a settembre : La Rai ha ormai annunciato le serie tv in arrivo nella sua prossima stagione e, nel corso delle ultime ore, stanno venendo a galla anche le date ufficiali del loro inizio. Tra queste c'è la nuova La vita promessa che, di fatto, aprirà la nuova stagione telefilmica della rete ammiraglia Rai con il racconto di una famiglia siciliana emigrata nell'America del proibizionismo e della crisi del 1929. Un grande romanzo popolare, così la televisione ...

Ombrelloni e sdraio - area per i cani e piscina : apre la nuova Torre Quetta : Nella parte retrostante è stata allestita una zona per tenere mostre all'aperto e conferenze, mentre in quella pavimentata più a sud vi è un'area riservata ad eventi musicali e spettacoli all'aperto. ...

Francesco Totti e Ilary Blasy come Sandra e Raimondo? nuova sit com in arrivo? : Francesco Totti e Ilary Blasi come Sandra e Raimondo Vianello? Pare proprio di sì!! Il Pupone, ex capitano della Roma, Francesco Totti e la bellissima moglie Ilary Blasi potrebbero approdare assieme a Mediaset per una Nuova sit com, sullo stile di Casa Vianello. Totti e Blasi assieme per una sit com in Mediaset? La conduttrice del Grande Fratello Vip, del Wind Summer Festival 2018 e di Balalaika potrebbe fare una ulteriore attività in quel di ...

Alberto Angela svela come sarà la nuova edizione di Ulisse su Rai1 : Ulisse-Il piacere della scoperta il sabato sera su Rai1: la nuova sfida di Alberto Angela Alberto Angela sarà il nuovo volto del sabato sera di Rai1: la conferma è arrivata lo scorso 27 giugno durante la presentazione dei palinsesti Rai per la stagione 2018/2019. La rete ammiraglia Rai, dunque, punta sulla cultura e non sull’intrattenimento, come consuetudine, per almeno per 4 sabati durante i quali Alberto Angela sfiderà Maria De ...

[L'inchiesta] Il capotreno candidato alla guida della nuova Rai. Benvenuti nel guazzabuglio di viale Mazzini - dove la Lega non conta nulla e ... : ... il ministero dell'Economia, . Avrà un'autonomia di spesa sui contratti da stipulare pari a 10 milioni di euro. Non solo, in base all'attuale norma il suo compenso dovrà essere equiparato a quello di ...

Di Maio : 'Rai? Lanciamo una nuova Netflix' : Rai e Mediaset appaiono insieme nel post del ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio. È il segnale che la battaglia sulle prossime nomine sta arrivando a una svolta e la conferma che il Cav è ...

Di Maio : 'Rai? Lanciamo una nuova Netflix' : Rai e Mediaset appaiono insieme nel post del ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio. È il segnale che la battaglia sulle prossime nomine sta arrivando a una svolta e la conferma che il Cav è ...

La Prima Volta : nuova trasmissione di Cristina Parodi nella domenica pomeriggio di Rai 1 : La Prima Volta è la nuova trasmissione di Cristina Parodi. nella presentazione dei nuovi palinsesti autunnali 2018/19, abbiamo scoperto che la Parodi avrà un ruolo ben definito all’interno del pomeriggio domenicale di Rai 1. La rete ammiraglia della tv di Stato ha pensato di riaffidare alla giornalista un segmento della domenica e non tutto il pomeriggio come per l’anno precedente. Cristina Parodi alla conduzione de La Prima Volta Dopo il primo ...

Ciao Giorgio - mancherai a tutta La nuova : Se n'è andato il fotografo della Nuova Venezia Giorgio Mazzega. Dopo mesi in bilico tra la vita e la morte è mancato un fotoreporter che aveva nel Dna la passione per il suo lavoro

Il teaser trailer di Disincanto - la nuova serie animata Netflix : La strampalata combriccola incontreranno personaggi appartenente al mondo fantasy ma anche molti umani stravaganti. La prima stagione da dieci episodi sarà disponibile su Netflix a partire dal 17 ...

appena uscito il trailer della nuova serie fantasy di Matt Groening : " Disenchantment parlerà di vita e morte, amore e sesso, e di come continuare a ridere in un mondo pieno di sofferenza e idioti a prescindere da quello che ti dicono i saggi, i maghi e i cretini." Il ...