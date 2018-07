La nuova modalità Encore di Sonic Mania Plus si mostra in un video gameplay

Warframe : in arrivo la nuova espansione Fortuna e la modalità Codename : Railjack : Al TennoCon 2018, Digital Extreme ha svelato la versione Nintendo Switch di Warframe ma, a quanto pare, questa non è stata l'unica novità di rilievo durante l'evento dedicato al gioco.Infatti, come segnala Polygon, la compagnia ha annunciato l'espansione Fortuna in arrivo nel 2018 e una modalità chiamata Codename: Railjack che arriverà più avanti.Per quanto riguarda Fortuna, si tratta di una nuova vasta zona open world esplorabile su Venere. La ...

Fortnite : torna nuovamente disponibile la modalità a tempo limitato Parco Giochi : Arrivano grandi notizie per i numerosi giocatori di Fortnite in attesa del ritorno della modalità a tempo limitato Parco Giochi. Dopo essere stata rinviata a tempo indeterminato e dopo i grandi sforzi da parte di Epic, la modalità è tornata online.Come segnala VG247.com, Parco Giochi è stata introdotta con l'aggiornamento 4.5 della scorsa settimana e rappresenta una "variante di Battaglia Reale": nel corso delle partite, infatti, saranno a ...

Italia 1 sperimenta una nuova modalità di trasmissione dei film : “La Saga”. Si parte con Twilight : Italia 1 sperimenta una nuova modalità di trasmissione dei film, quella delle saghe. Saranno mandati in onda, tutte le sere, in prima serata delle saghe di film che hanno dei sequel e un racconto suddiviso in vari “capitoli”. Si inizierà nel caso specifico con la Saga di Twiligth dal 1° al 4 luglio con due episodi nel primo giorno e si proseguirà poi con gli altri negli altri giorni fino a che la saga non sarà completata. Italia 1: manda in onda ...

L'appello dell'Unhcr per evitare un'altra Aquarius : 'Serve una nuova modalità di sbarco' : La vicenda della nave Aquarius, per fortuna, è finita in maniera positiva con l'arrivo nella città di Valencia. Ma sono tante le imbarcazioni che si trovano e si troveranno ancora in mare [VIDEO] . L'...

È live il trailer di Azzardo - la nuova modalità di gioco ibrida per Destiny 2 : I Rinnegati : Destiny 2: I Rinnegati presenta una nuovissima modalità di gioco, intitolata Azzardo. Attesa per il 4 settembre, questa nuova modalità è solo l'ultima di una serie di mosse volte a rimettere sui binari un gioco, Destiny 2, che negli ultimi tempi ha dato segni di cedimento.Possiamo vedere un trailer di Azzardo qui di seguito:Read more…

La nuova modalità Zombie "Hordepoint" arriva in Call of Duty : WWII : La settimana scorsa avevamo appreso dell'arrivo di tre nuove modalità di gioco per Call of Duty: WWII durante l'evento di gioco Attack of the Undead e, mentre è iniziato con una fantastica versione di Infected, non avevamo idea di quando la prossima modalità di gioco, Hordepoint, sarebbe arrivata.Oggi, grazie alla segnalazione di Dualshockers, scopriamo che gli sviluppatori Sledgehammer Games e il publisher Activision hanno rivelato che la ...

Splatoon 2 : Una nuova modalità trapela in rete : OatmealDome e Simon1844, due celebri dataminers, hanno scoperto l’esistenza all’interno di Splatoon 2 di una modalità competitiva e inedita celata fino ad oggi allo sguardo dei giocatori, nascosta tra i file del gioco. Una nuova modalità per Splatoon 2 La suddetta modalità chiamata provvisoriamente Rocket, porta i giocatori in differenti arene, con l’obiettivo di attivare un razzo prima della squadra ...

nuova modalità per Battlefield 5 - sarà il più realistico della serie : DICE ha svelato nuovi dettagli su Battlefield 5. Questa volta ha dichiarato che gli sviluppatori hanno lavorato per far percepire ai giocatori il realismo, anche se dichiarazioni del genere potrebbero essere travisate. Battlefield 5 si è ritrovato al centro di alcune polemiche dopo il reveal mondiale del gioco perché il trailer pubblicato non è piaciuto alla community dello sparatutto. Battlefield 5, un realismo irrealistico I giocatori hanno ...

Fortnite : la nuova modalità competitiva Duello Blitz mette in palio 20.000 V-Buck : Epic Games ha lanciato oggi una nuova modalità competitiva per Fortnite, Duello Blitz, che sarà disponibile per un tempo limitato e i cui risultati saranno aggregati in dettagliate classifiche che premieranno i migliori giocatori di ogni regione.Le ricompense saranno di migliaia e migliaia di V-Buck quindi è lecito aspettarsi una fortissima competizione alle prese con questa modalità. Epic ha inoltre applicato alcune modifiche alla classica ...

Battlefield V : gli sviluppatori annunciano la nuova modalità multiplayer Airborne : Indipendentemente da come ci si possa sentire riguardo il (discusso) realismo di Battlefield 5, non si può negare che DICE stia lavorando in modo significativo per far evolvere il gameplay. Ciò significa anche portare nuove modalità ed esperienze con cui i giocatori possono divertirsi. A tal fine, Battlefield 5 riceverà una nuova modalità multiplayer chiamata Airborne.Come riporta Gamingbolt, la modalità è stata rivelata su Twitter con una ...

Hyper Light Drifter per Switch includerà un'area completamente nuova e avrà una risoluzione di 1080p in modalità dock : Chiunque abbia giocato a Hyper Light Drifter di Heart Machine (avete già letto la nostra recensione?) saprà del suo geniale stile artistico e del suo gameplay avvincente. I giocatori Nintendo Switch avranno presto la possibilità di sperimentare il titolo quando verrà lanciato nell'estate 2018 per l'ibrida.In un recente video di GameXplain, sono state rivelate nuove informazioni e c'è ancora molto altro da aspettarsi, più di quanto pensassimo. ...

Annunciata una nuova modalità di gioco aggiuntiva per l'horror survival Agony : Madmind Studios ha rivelato oggi ulteriori informazioni sulla Agony Mode che includerà contenuti addizionali al gioco horror-survival Agony che sarà disponibile il 29 Maggio su PlayStation 4, Xbox One e PC. La modalità aggiuntiva prevede camere generate in modo casuale per consentire ai giocatori di testare le loro abilità infernali di sopravvivenza. In misteriosi labirinti fatti di ossa umane o camere di ghiaccio, i giocatori affronteranno ...

Agony : Svelata una nuova Modalità : Madmind Studios ha rivelato ulteriori informazioni sulla Agony Mode che includerà contenuti addizionali al gioco horror-survival Agony che sarà disponibile il 29 Maggio su PlayStation 4, Xbox One e PC. Nuovi dettagli per la modalità Agony La modalità aggiuntiva prevede camere generate in modo casuale per consentire ai giocatori di testare le loro abilità infernali di sopravvivenza. In misteriosi labirinti ...

Battlefield V offrirà un'esperienza del tutto nuova - una campagna single player - nuove modalità e modifiche al gameplay : Per stimolare ulteriormente i fan in vista del reveal ufficiale di Battlefield V, DICE ha iniziato a diffondere alcuni nuovi dettagli su questa nuova entrata nella famosa saga sparatutto. In una serie di tweet, l'account Twitter ufficiale ha condiviso informazioni che potrebbero interessare i giocatori in attesa del nuovo episodio.Come segnala DSOGaming, DICE afferma che Battlefield V offrirà un nuovo campo di battaglia in una nuova ...