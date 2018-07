La Nato deve identificare i nemici e poi plasmare le sue difese

Moto3 - GP Germania 2018 : inizia un nuovo campioNato al Sachsenring. Marco Bezzecchi ora deve inseguire : È una Moto3 con uno scenario completamente diverso quella che si presenta al Sachsenring, ultima tappa del Motomondiale prima del rompete le righe e della pausa estiva. Marco Bezzecchi non è più il leader del Mondiale, conseguenza della rovinosa caduta nell’ultimo giro ad Assen, ancor più dolorosa perché la vittoria è andata a Jorge Martin, tornato prepotentemente davanti a tutti. Quello dell’Olanda è stato uno zero grave per ...

Thailandia - goverNatore : il recupero dei bambini nella grotta deve essere sicuro al 100% : I soccorritori sono impegnati nelle operazioni per trarre in salvo i ragazzini thailandesi rimasti intrappolati il 23 giugno scorso con l’allenatore della loro squadra di calcio all’interno di una grotta sotterranea inondata dalle piogge: vogliono “essere certi al cento per cento” di poterli fare uscire in sicurezza, spiega il governatore della provincia di Chiang Rai, Narongsak Osotthanakorn, dove è situata la cavità ...

Immigrazione - ReNato Farina e la dritta a Giuseppe Conte : come deve ricattare l'Europa : Il nostro premier Giuseppe Conte arriva a Bruxelles per il Consiglio europeo, che dura fino a domani. Auguri presidente, ma anche un po' di vitamine, please. Lì si parrà la tua nobilitate. Vediamo di ...

Conte : “Italia legata alla Nato ma il rinnovo delle sanzioni Russia non deve essere automatico” : Nel corso delle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo che inizia domani a Bruxelles, il premier Giuseppe Conte delinea i contorni della posizione dell’Italia nello scacchiere internazionale, nei rapporti con la Nato e in quelli con la Russia. Da un lato ribadisce che “L’Italia è strettamente legata alla Nato”, e poi aggiunge: “L’Italia riaffermerà il principio che non debba esserci nulla di ...

Si ribella al matrimonio combiNato : 19enne minacciato - deve vivere sotto protezione : Il giovane era stato promesso in matrimonio all'età di 5 anni. Dopo le minacce la polizia inglese è intervenuta per garantirne la sicurezza: si tratta del primo uomo ammesso a questo tipo di protezione da quando in Gran Bretagna è stata introdotta la legge in materia.Continua a leggere

In carcere il cogNato di re Filippo VI di Spagna : Iñaki Urdangarin deve scontare 5 anni : In carcere il cognato di re Filippo VI di Spagna: Iñaki Urdangarin deve scontare 5 anni Il cognato di re Filippo VI di Spagna, Iñaki Urdangarin, è stato incarcerato dopo aver perso l’appello sulla condanna per corruzione. Il marito di Cristina, sorella di Felipe, si trova nel carcere di Brieva. L’ex giocatore di pallamano è […] L'articolo In carcere il cognato di re Filippo VI di Spagna: Iñaki Urdangarin deve scontare 5 anni ...

Amazon ha sforato le quote di interinali. L’Ispettorato del lavoro : “Deve assumere 1.300 persone a tempo indetermiNato” : Amazon Italia deve assumere 1.300 interinali perché ha sforato le quote per l’utilizzo di “lavoratori somministrati”. La decisione è stata presa dall’Ispettorato del lavoro al termine dell’accertamento, che mirava anche a chiarire la regolarità dell’utilizzo di braccialetti informatici per il controllo a distanza e il miglioramento della ricerca dei pacchi da parte dei dipendenti. Gli interinali potranno ...

Nigeriano condanNato per schiavitù. Ma il Comune deve trovargli casa : Partiamo dall'elencare i protagonisti. Un Nigeriano, condannato a 12 anni di carcere per aver ridotto in schiavitù una ragazza; il sindaco di un piccolo Comune come Castorano, Daniel Claudio Ficcadenti; e i Tribunali, fatti di giudici, leggi e ingarbugliate decisioni. Ebbene: alll'uomo che avrebbe dovuto scontare la sua pena, che dovrebbe essere espulso dall'Italia, è stato mandato ai domiciliari a causa delle sue condizioni di salute e ora, ...

Piccolo : concordato Atac deve essere consegNato a tutti consiglieri : Roma – Di seguito le parole di Ilaria Piccolo, consigliera capitolina del Pd. “Siccome sono uscite alcune informazioni sui giornali sul piano concordatario di Atac, mi trovo a ribadire che il piano debba essere consegnato a tutti i consiglieri. Qui è negata la cosiddetta trasparenza. Non c’è allarmismo se c’è trasparenza”. “Mi fa piacere che il capogruppo Ferrara abbia letto il piano concordatario e sia in ...

Giorgio Napolitano - la lettera al SeNato per Di Maio e Salvini : 'Il governo non deve ingannare l'Europa' : Attraverso una lettera alla presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, Re Giorgio non ha resistito alla tentazione di dire la sua sulla situazione politica e naturalmente il suo giudizio su ...

Salah infortuNato. "Ramos deve pagare un miliardo di euro" : Un avvocato egiziano ha inviato un esposto-denuncia alla Fifa. "E vse Salah dovesse saltare qualche gara al Mondiale, Ramos non deve giocare"

Salah infortuNato - deve uscire : La finale di Champions League ha perso Mohamed Salah al 30' del primo tempo a causa di un infortunio alla spalla sinistra. L'attaccante del Liverpool ha lasciato in campo in lacrime, visibilmente ...