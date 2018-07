La musica colta diventa voce delle antiche tradizioni nordiche al castello di

Morgan sconvolto per Niccolò Bettarini/ "9 coltellate colpa della musica techno - se si ascoltasse De André..." : Morgan, lo sfogo sui social dopo l'episodio violento che ha coinvolto Niccolò Bettarini, figlio di Simona Ventura. A suo dire, sarebbe colpa di certa musica.(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 15:27:00 GMT)

Ezio Bosso al Parlamento europeo : 'La musica insegna ad ascoltarci' : Appassionato, emozionato e travolgente il maestro Ezio Bosso ha incantato l'emiciclo del Parlamento europeo durante la Conferenza 'Cultural heritage in Europe: linking past and future' tenutasi a Bruxelles lo scorso 26 giugno. Il pianista, compositore e direttore d'orchestra torinese è stato un ospite d'eccellenza e d'eccEzione della giornata organizzata nel contesto dell'anno europeo del Patrimonio culturale 2018 che mira a coinvolgere ...

‘La musica ci insegna ad ascoltare e ascoltarci’ - perché Ezio Bosso ha ragione : In queste ore rimbalza sulle bacheche di migliaia di utenti il discorso fatto da Ezio Bosso al Parlamento Europeo. Ezio Bosso ha iniziato la sua carriera a soli 16 anni. Oggi è un pianista, compositore e direttore d’orchestra. Nel 2011 è stato colpito da una sindrome neurodegenerativa che però ad oggi non è un ostacolo per la sua grande passione: la musica. Le sue parole hanno colpito tutti. Nel discorso dice: “La musica non è solo ...

Google Home permette di ascoltare musica simile a un determinato titolo : Google Home consente ora di riprodurre canzoni simili a quelle che gli indicate, anche se al momento la funzione sembra essere attiva solamente per gli utenti USA. L'articolo Google Home permette di ascoltare musica simile a un determinato titolo proviene da TuttoAndroid.

Libri - musica e filosofia La colta estate Milanesiana : Il 27 , ore 18, , al Punto Enel, Piergiorgio Odifreddi interviene su «Giovani e scienza», con un concerto di Antonio Ballista, mentre il 29 sera, al Grassi, Sandro Veronesi ci guida nell' «Arte del ...

I bambini che ascoltano lettori musicali portatili hanno una probabilità tre volte maggiore di avere problemi di udito : Stando ad un nuovo studio , i bambini che ascoltano i lettori musicali portatili hanno tre volte più probabilità di soffrire di perdita dell'udito L'articolo I bambini che ascoltano lettori musicali portatili hanno una probabilità tre volte maggiore di avere problemi di udito proviene da TuttoAndroid.

Come ascoltare musica con Youtube Music da PC e smartphone : Ascolti la Musica utilizzando spesso l’app o il sito di Youtube? Allora ho una notizia che potrebbe sicuramente piacerti: Google lancia un nuovo servizio Musicale in streaming chiamato Youtube Music, che dovrebbe finalmente rispondere a tutte le esigenze degli utenti. Sarà possibile ascoltare Musica tramite il popolare portale video, senza limiti: ovvero, senza i banner […] Come ascoltare Musica con Youtube Music da PC e smartphone

L’app Radio Italia FM permette di ascoltare le radio italiane in streaming con ricerca per genere musicale : radio Italia FM è un'applicazione che permette di ascoltare le radio Italiane in streaming in qualsiasi luogo, con la possibilità di salvare le stazioni radio preferite. L'app offre la possibilità di impostare una sveglia e un intervallo per lo spegnimento da 5 minuti a 6 ore e dal menu laterale è possibile effettuare la ricerca delle stazioni per genere musicale. L'articolo L’app radio Italia FM permette di ascoltare le radio Italiane in ...

Ferrara Piano Festival : 'Tenere viva l'attenzione sulla musica colta è un dovere etico' : Per questi quattro spettacoli, il costo di ingresso sarà di 6 euro, ridotto a 3. Nella 'rete di collaborazioni con le realtà locali, che rende onore a una città d'arte e di cultura che si apre alla ...

Arriva la sala concerti digitale per ascoltare musica classica in 4K : Strumenti classici, musicisti agghindati e in carne e ossa, platea attenta e finemente vestita. La musica sinfonica può sembrare la cosa più distante che ci sia dal mondo digitale, e questo in parte è vero. Nel corso degli anni, tuttavia, le nuove tecnologie di registrazione hanno coinvolto sempre più il mondo analogico, per garantire una qualità d’ascolto che immergesse l’appassionato quasi a livello della musica live. C’è chi è andato oltre, ...

AT Player permette di ascoltare musica su YouTube e scoprire nuovi brani : AT Player è un'applicazione che mette a disposizione dell'utente un lettore musicale con un popup che consente di usare altre app mentre si ascolta gratuitamente e senza interruzioni la musica da YouTube. Le funzionalità presenti nel lettore sono: equalizzatore, modalità Shuffle e Ripetizione, timer di spegnimento, supporto per i testi delle canzoni e per le cuffie, risparmio batteria con riduzione automatica della luminosità. L'articolo AT ...

Pino Daniele - 'Le corde dell'anima' raccolta tra musica e scrittura : Domani, poche ore dopo il concerto tributo in sua memoria a Napoli, esce 'Le corde dell'anima-Studio & Live' , Sony Music/Legacy Recording, , la nuova raccolta dedicata a Pino Daniele, con 4 cd e 40 ...

Raccolta fondi per il cinema Modena - al via Mulinaccio Estate Dal 7 giugno fino al 23 luglio - ogni giovedì - la villa ospiterà spettacoli musicali - teatrali - sfilate di moda. I fondi raccolti dalle cene in programma saranno destinati a finanziare il : 'I posti a disposizione - continua Bosi - sono circa 350 , le sedie sono spostabili, infatti oltre ad ospitare spettacoli musicali, teatrali e saggi di danza, pensiamo anche a serate danzanti o di ...