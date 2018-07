La guerra commerciale affonda i mercati europei : Avvio in rosso per Piazza Affari che scambia in netto calo in accordo con gli altri Listini continentali che accusano perdite consistenti. A deprimere gli investitori, l' ennesima mossa ...

Mercati emergenti e guerra commerciale : l'opinione di Rabobank : Uno dei fattori è che la Federal Reserve sta continuando a stringere la propria politica monetaria, e in virtù di ciò osserveremo ancora diversi aumenti dei tassi nei prossimi 12 - 18 mesi. Con la ...

Economista commenta la guerra commerciale tra USA e Cina - : Gli investitori temono che la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina possa danneggiare l'intera economia globale. Sputnik ha discusso l'escalation della guerra tra le due principale economie mondiali con l'Economista Steve Keen. Quanto potrebbe intensificarsi questa guerra commerciale? "Tanto, ...

Germania : brusco calo dell'indice Zew. Pesa la guerra commerciale : calo record a luglio per l' indice ZEW della Germania che misura la fiducia degli investitori sulle aspettative sull'economia del paese, attestandosi a -24,7 contro le aspettative di -18,0 punti e -16,1 dell'ultima rivelazione. A Pesare la grande incertezza politica e i timori della guerra commerciale che hanno ...

Xiaomi - debutto in Borsa non da "top di gamma". Il ceo : "guerra commerciale non impatterà" : Xiaomi , il brand cinese di tecnologia, fa il suo debutto in Borsa. La partenza sulla piazza di Hong Kong , però, è stata tutto sommato incolore, a 17 dollari di HKD, 2,17 dollari Usa,, nella parte ...

Vietnam : Hanoi deve muoversi rapidamente per evitare i contraccolpi della guerra commerciale : Hanoi, 09 lug 05:35 - , Agenzia Nova, - Il Sud-est Asiatico è uno dei motori dell'economia globale, ma rischia anche di subire per primo gli effetti depressivi della guerra commerciale... , Fim,

Cina : 'guerra commerciale danneggerà gli Usa in 5 ambiti' : Secondo, promuovere insieme l'economia digitale. Terzo, accelerare i negoziati sul Bilateral Investment Treaty , BIT, . Quarto, rafforzare la cooperazione nel quadro dell'iniziativa "Una cintura e ...

Esperti di economia : 'guerra commerciale danneggia gravemente la catena industriale globale' : Al Forum di Guoshi del 7 luglio, diversi Esperti di economia hanno affermato che la Guerra commerciale scatenata dagli Usa non sarà in grado di risolvere il problema dello squilibrio e del disavanzo commerciale americano, e che una delle ragioni di ...

Inizia la vera grande guerra commerciale fra Usa e Cina : La stessa ammissione della Repubblica Popolare al Wto è stata più politica che economica: tuttora non può essere considerata come una 'economia di mercato', perché sono tanti e tali gli interventi ...

Cina contro Usa : 'La più grande guerra commerciale della storia' : Pronta a scuotere le economie dei due giganti e, a cascata, quelle di mezzo mondo. Da una parte, tariffe doganali del 25% su più di 800 articoli cinesi. Una cifra mostruosa, quantificabile attorno ai ...

La guerra commerciale : suoi potenziali effetti : Di fatto, la China Central Bank ha appena annunciato un nuovo Requirement Ratio, RRR, ridotto di 50 punti base, che rilascerà più di $ 100 miliardi di liquidità all'economia reale. Molteplici leve ...

Dazi Usa su merci cinesi : inizia la "guerra commerciale del secolo" : Dazi Usa per 34 miliardi di dollari colpiranno, a partire da oggi, più di 800 prodotti cinesi. Pechino ha immediatamente risposto imponendo tariffe di valore equivalente. È così ufficialmente iniziata ...

Le implicazioni della guerra commerciale globale : La Francia, al contrario, sta cominciando a muoversi sul tema delle riforme e il presidente Macron sembra ben consapevole delle sfide che l'economia francese deve affrontare. Qualora i dazi venissero ...