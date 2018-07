La Francia batte il Belgio e va in finale Domenica a Mosca contro Croazia o Inghilterra

La Francia batte il Belgio 1 a 0 e vola in finale dei mondiali di Russia. Decisivo un gol di Umtiti : La Francia conquista per la terza volta nella sua storia la finale dei mondiali di Russia 2018 battendo il Belgio per 1 a 0 nella prima semifinale giocata a San Pietroburgo. Decisivo Umtiti, che segna al 51'. Partita molto dura ed equilibrata, con i portieri in grande spolvero. La formazione allenata da Deschamps incontrerà la vincente tra Croazia e Inghilterra che si giocherà domani alle 20 allo stadio Luzhniki di Mosca, teatro ...

Mondiali 2018 - l'Uruguay batte 2-1 il Portogallo : ai quarti contro la Francia : l'Uruguay di Oscar Washington Tabarez vince per 2-1 contro il Portogallo di Fernando Santos e vola così ai quarti di finale del Mondiale in Russia. I gol della vittoria portano la firma del Matador ...

Russia 2018 - Sampaoli : 'L'Argentina ha il cuore e la tecnica per battere la Francia' : 'Credo che la mia Argentina abbia tanta forza d'animo, che ci permetterà di affrontare questa partita con lo spirito giusto, e con decisione. Siamo una squadra che ha un cuore grande, e possiamo ...

Calcio - Giochi del Mediterraneo 2018 : la Grecia batte la Francia e completa il lotto delle semifinaliste : Ultima giornata della fase a gruppi del torneo di Calcio a Tarragona, sede dei Giochi del Mediterraneo. Oggi sono state decise le quattro semifinaliste ed una di queste è l’Italia, che ha battuto la Libia per 6-0 vincendo di conseguenza il gruppo B. Era quello che gli azzurri dovevano fare, ovvero vincere e farlo con parecchi gol di scarto per superare il Marocco e prendersi il primo posto e così è stato. Scatenato Davide Merola con tre ...

Gp Francia - il trionfo di Hamilton : Vettel sbatte subito e chiude quinto : Lewis Hamilton trionfa nel Gp di Francia e torna in testa al mondiale di F1 scavalcando in classifica il tedesco della Ferrari Sebastian Vettel. L'inglese della Mercedes domina incontrastato dal...

F1 - Niki Lauda mette in chiaro le cose : “Ferrari squadra da battere - ma in Francia bisogna tornare in pole” : Il presidente non esecutivo della Mercedes ha parlato del week-end francese, sottolineando come l’obiettivo sia quello di tornare in pole e vincere poi la gara Dimenticato il pessimo risultato ottenuto a Montreal, la Mercedes riparte dal Gp di Francia con un motore nuovo e la consapevolezza di potersela giocare per la vittoria. Photo4 / LaPresse I risultati ottenuti nelle prime due sessioni di prove libere regalano buone sensazioni al team ...

F1 - Hamilton mette in guardia la Ferrari : “voglio battere Vettel in Francia - non dobbiamo apparire deboli” : Il campione del mondo in carica ha parlato del duello con Sebastian Vettel, sottolineando come abbia tutte le intenzioni di vincerlo senza apparire debole al suo cospetto Il week-end del Gp di Francia potrebbe essere quello giusto per l’ufficialità del rinnovo di Lewis Hamilton con la Mercedes, essendo il suo contratto in scadenza alla fine di questa stagione. Photo4 / LaPresse Il pilota britannico ha già trovato un’intesa totale con ...

Volley - Nations League 2018 : sesta giornata - risultati e classifica. Brasile batte USA - crolli Polonia e Francia - Italia travolta : Si è conclusa la sesta giornata della Nations League 2018 di Volley maschile, neonata competizione internazionale erede della World League. Si sono giocate come di consueto otto partite e non sono mancate le sorprese. L’Italia ha perso contro l’Argentina, il Brasile ha battuto gli USA nel big-match, crolli inattesi di Polonia e Francia. Di seguito tutti i risultati e la nuova classifica della Nations League 2018 di Volley ...

Volley - Nations League 2018 : quinta giornata - risultati e classifica. Polonia e Francia a valanga - Serbia batte Russia - Italia in scioltezza : Si è conclusa la quarta giornata della Nations League 2018 di Volley maschile, neonata competizione internazionale erede della World League. Si sono giocate come di consueto otto partite e non sono mancate le sorprese. L’Italia ha sconfitto l’Iran ed è in piena corsa per accedere alla Final Six, la Polonia si conferma in testa alla classifica generale. Di seguito tutti i risultati e la nuova classifica della Nations League 2018 di Volley ...

Volley - Nations League 2018 : seconda giornata - risultati e classifica. Polonia batte Russia - Francia e USA in scioltezza. Show Italia : Polonia, Francia, Italia e USA sono le uniche formazioni che hanno vinto le prime due partite della Nations League 2018 di Volley maschile. I Campioni del Mondo non hanno nemmeno perso un set, doppio 3-1 per i transalpini mentre la nostra Nazionale ha lasciato per strada un punto come gli statunitensi. Di seguito tutti i risultati della seconda giornata e la nuova classifica generale. A Ningbo (Cina) USA vs Bulgaria 3-1 (25-19; 22-25; ...