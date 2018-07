La finale di Wimbledon si sovrappone a quella dei mondiali Ma gli dei del tennis non

LIVE Wimbledon 2018 - quarti di finale in DIRETTA : show Djokovic-Isner - Raonic affronta Isner : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dei quarti di finale del tabellone maschile di Wimbledon. Quest’oggi, sui campi di Church Road, tanti dei protagonisti attesi. Sul Centrale Novak Djokovic affronterà il nipponico Kei Nishikori in un confronto nel quale il serbo è favorito, guardando ai precedenti nettamente a proprio favore. A seguire il numero uno del mondo Rafael Nadal che affronterà l’argentino Juan Martin Del Potro, ...

LIVE Wimbledon 2018 - Federer-Anderson in DIRETTA : Re Roger insegue la semifinale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale di Roger Federer-Kevin Anderson: oggi, mercoledì 11 luglio, nel torneo di Wimbledon si scende in campo per i quarti di finale del torneo di singolare maschile. Sul Campo numero 1, a partire dalle ore 14.00, il primo match in programma sarà la sfida tra l’elvetico Roger Federer ed il sudafricano Kevin Anderson. Lo svizzero cerca di continuare la cavalcata verso il nono sigillo ...

Wimbledon 2018 - i risultati dei quarti di finale femminili : sarà Julia Goerges a sfidare Serena Williams. Angelique Kerber-Jelena Ostapenko l’altra semifinale : Niente da fare per Camila Giorgi. L’azzurra ci ha provato e per un’ora ha sfiorato pure il sogno di battere Serena Williams nel magnifico scenario del Centrale di Wimbledon. L’azzurra è andata avanti di un set, approfittando dell’unica chance regalata dalla sua avversaria, poi però ha dovuto subire il ritorno, prepotente come non mai, di Serenona. Williams è imbattuta da queste parti dal 2014 e sembra decisissima a ...

LIVE Wimbledon 2018 - Camila Giorgi-Serena Williams in DIRETTA : Camila si illude - Serena rimonta e va in semifinale : 6-3 - 3-6 - 4-6 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale di Camila Giorgi-Serena Williams: oggi, martedì 10 luglio, nel torneo di Wimbledon si scende in campo per i quarti di finale del torneo di singolare femminile. Sul Campo Centrale, a partire dalle ore 14.00, il secondo match in programma sarà la sfida tra la statunitense Serena Williams e la nostra Camila Giorgi. L’azzurra sogna un risultato storico: diventare la prima italiana di ...

Tabellone Wimbledon 2018 : definiti i quarti di finale. Ostacolo Raonic per Federer - Del Potro e Djokovic per Nadal : Con la conclusione dell’ultimo ottavo di finale tra Juan Martin Del Potro e Gilles Simon, il Tabellone maschile di Wimbledon si è allineato ai quarti di finale. I principali favoriti, fatta eccezione per Marin Cilic e Alexander Zverev, sono tutti ancora in corsa. Tra i big spunta chiaramente il nome di Roger Federer, a caccia della nona corona sui prati verdi dell’All England Club. Lo svizzero fin qui ha faticato pochissimo, ...

Wimbledon 2018 : Juan Martin Del Potro supera Gilles Simon e conquista i quarti di finale. L’argentino affronterà Nadal : E’ Juan Martin Del Potro l’ultimo a qualificarsi ai quarti di finale dell’edizione 2018 di Wimbledon. L’argentino ha sconfitto il francese Gilles Simon (n.53 del mondo) con il punteggio di 7-6 7-6 5-7 7-6 in 4 ore e 31 minuti di partita. Un match estremamente lottato tenutosi in due giornate che ha sorriso al n.4 ATP. Sarà dunque il sudamericano ad affrontare nel prossimo turno il n.1 del ranking Rafael Nadal, andando a ...

LIVE Wimbledon 2018 in DIRETTA : il giorno di Camila Giorgi vs Serena Williams e dei quarti di finale femminili : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale dell’ottava giornata di incontri di Wimbledon: oggi, martedì 10 luglio, nel torneo di Wimbledon si scende in campo per i quarti di finale del torneo di singolare femminile. Sul Campo Centrale alle ore 14.00 apriranno le danze la russa Daria Kasatkina e la tedesca Angelique Kerber. A seguire sfida tra la statunitense Serena Williams, e la nostra Camila Giorgi. Sul Campo numero 1, ...

Wimbledon 2018 : Roger Federer-Kevin Anderson - quarti di finale. Data - programma - orari e tv : quando gioca il Maestro?