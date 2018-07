Juventus | Higuain sarebbe ad un passo dal Chelsea | Rugani potrebbe seguirlo

Juventus-Higuain - ora può essere addio : Il Pipita pronto a trasferirsi a Londra per 60 milioni di euro e con lui anche Rugani per 40 milioni

Dybala via insieme a Higuain Juventus - 4 cessioni dolorose I sacrifici per avere Ronaldo : Cristiano Ronaldo alla Juventus. Ma chi esce? Gonzalo Higuain è vicino all'addio (destinazione Chelsea insieme a Daniele Rugani), ma secondo il Daily Express anche Paulo Dybala potrebbe finanziare l'operazione CR7. La Joya piace al Liverpool che sarebbe pronto a presentare una proposta. --I Reds hanno preso contatti con Gustavo Mascardi, storicamente vicino a Paulo Dybala. Difficile comunque che la Juventus la prenda in considerazione: ...

Il piano della Juventus : Higuain finanzia Cristiano Ronaldo : Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport - Stadio Juventus, per CR7 è questione di ore Mendes: «Una nuova sfida» «Ronaldo andrà alla Juventus»

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di giovedì 5 luglio in DIRETTA : la Juventus vuole Cristiano Ronaldo! Higuain al Chelsea? Zaza verso il Milan : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IERI 4 luglio Buongiorno agli appassionati di calcio: giovedì 5 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad ...

Calciomercato Juventus - Higuain blocca l’affare Ronaldo : le parole dell’agente spiazzano il club bianconero : Il fratello-agente di Higuain ha sottolineato come il fratello stia bene a Torino, bloccando di fatto la cessione e il conseguente arrivo di Ronaldo Sono giorni caldissimi in casa Juventus, l’affare Ronaldo catalizza l’attenzione dell’intera stampa mondiale, facendo sognare tutti i tifosi della Juventus. A frenare gli entusiasmi però ci ha pensato il fratello di Gonzalo Higuain, principale indiziato a lasciare la Juventus ...

Higuain al Chelsea/ Accordo con la Juventus per 60 milioni? L'agente frena : "Ha 3 anni di contratto" : Higuain al Chelsea, Accordo con la Juventus trovato per 60 milioni? La cessione è più vicina! Si aspetta l'annuncio di Sarri, si parla anche di Morata(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 00:01:00 GMT)

HIGUAIN AL CHELSEA/ Accordo con la Juventus per 60 milioni? L'annuncio solo dopo quello di Sarri ai "Blues" : HIGUAIN al CHELSEA, Accordo con la Juventus trovato per 60 milioni? La cessione è più vicina! Si aspetta L'annuncio di Sarri, si parla anche di Morata(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 18:58:00 GMT)

Juventus - Higuain e Rugani al Chelsea : si fa cassa per CR7 : Higuain E Rugani- Il Chelsea avrebbe raggiunto l’accordo con la Juventus per il passaggio di Rugani e Higuain in maglia blues. Un doppio affare separato e indipendente, ma da 100 milioni di euro totali. La Juventus si prepara a dfar cassa per poi tentare l’assalto a Cristiano Ronaldo. PRIMA L’ANNUNCIO DI SARRI Prima dell’affondo per […] L'articolo Juventus, Higuain e Rugani al Chelsea: si fa cassa per CR7 proviene ...

Morata alla Juventus/ Ritorno possibile - il destino di Alvaro si intreccia con Higuain : Morata alla Juventus: il Ritorno è possibile, il destino di Alvaro si intreccia con quello di Higuain in un possibile doppio affare con il Chelsea che...(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 15:50:00 GMT)

Higuain al Chelsea/ Accordo con la Juventus trovato per 60 milioni? La cessione è più vicina! : Higuain al Chelsea, Accordo con la Juventus trovato per 60 milioni? La cessione è più vicina! Si aspetta l'annuncio di Sarri, si parla anche di Morata(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 12:58:00 GMT)

Juventus-Chelsea - accordo per Higuain : Il Pipita pronto a trasferirsi a Londra per 60 milioni di euro: l'ufficialità dopo l'arrivo di Sarri

Formazione Juventus 2018-2019 : il possibile 11 vede Dybala e Douglas a supporto di Higuain : La Juventus, nonostante sia solo all'inizio di luglio, è già pronta a lottare per vincere la Serie A. Massimiliano Allegri ha disposizione una squadra che si candida a vincere per l'ottava volta consecutivo lo scudetto. Le altre si stanno attrezzando, si stanno rafforzando ma, attualmente, appaiono ancora lontane dal livello dei bianconeri. Quella della Vecchia Signora è una rosa molto profonda, dotata di titolari e riserve di primo livello. ...

Juventus : scambio Higuain-Morata - ma spunta anche Cavani : Higuain-Morata- La Juventus pensa al futuro e si prepara ad una vera e propria rivoluzione offensiva. Come riportato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”, la società bianconera avrebbe aperto totalmente al potenziale scambio Higuain-Morata. Una presa di posizione decisa: lo spagnolo, 5 anni in meno del “Pipita”, potrebbe rappresentare il giusto investimento in ottica presente […] L'articolo ...

Scambio Morata Higuain/ Sarri vuole il Pipita al Chelsea - la Juventus ci sta e Alvaro scalpita! : Scambio Morata Higuain: Sarri vuole il Pipita al Chelsea, la Juventus ci sta e Alvaro scalpita. L'affare è possibile, anche se molto nodi vanno ancora sciolti(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 12:22:00 GMT)