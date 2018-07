Juventus Con Cristiano Ronaldo parte l’assalto alla Champions

Cristiano Ronaldo alla Juventus : le prime foto dei tifosi con la maglia ufficiale [GALLERY] : Cristiano Ronaldo alla Juventus: negozi bianconeri presi d’assalto per l’acquisto delle prime maglie di CR7 Cristiano Ronaldo è ufficialmente un giocatore della Juventus: un pomeriggio di fuoco, oggi, per gli annunci ufficiali, prima dell’addio del Real Madrid, poi del benvenuto al club bianconero, per CR7. I tifosi juventini sono pazzi di gioia e, ovviamente, gli store ufficiali del club torinese sono stati presi ...

Cristiano Ronaldo-Juventus - capolavoro bianconero! Solidità economica - gestione mediatica e appeal : una realtà unica in Italia : Cristiano Ronaldo è un nuovo giocatore della Juventus. Una trattativa da sogno, portata a compimento dall’unica, vera, realtà Italiana in grado di competere con i top club del mondo Il mercato è bello perchè ogni tifoso può sognare il grande colpo. Specialmente per noi Italiani, ‘malati incurabili’ di tifo, sempre dietro a trasmissioni tv, notifiche delle app e news dal cellulare. L’adrenalina dello spiraglio di una ...

Cristiano Ronaldo-Juventus - la Roma lancia la provocazione : il tweet giallorosso scatena il popolo bianconero [FOTO] : Il club giallorosso ha pubblicato, due minuti dopo l’annuncio della Juventus di aver ingaggiato CR7, un tweet davvero sorprendente Non tutti sorridono e si esaltano per l’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus, c’è anche chi schernisce il club bianconero. Si tratta della Roma che, due minuti dopo l’annuncio sui social da parte della Juventus, ha pubblicato un tweet in cui inneggia a… Lionel Messi. “Il ...

Con CR7 la Juventus non ha acquistato solo un calciatore - ma ha acquisito un'azienda : Con Cristiano Ronaldo, la Juve non ha acquistato solo il calciatore più forte del mondo, ma l'azienda che fa capo allo stesso. Lo dicono, prima di tutto, le cifre sborsate: 105 milioni di euro al Real Madrid e 130 per quattro anni a Ronaldo. E se nel calcio europeo c'è chi è stato pagato di più (Neymar, per esempio, 222 milioni al Barcellona, 50 all'anno al calciatore), nel mondo non esiste nessuno che muova un ...

CR-mania : i migliori fotomontaggi con la maglia della Juventus : Il colpo della Juventus ha scatenato la fantasia dei tifosi juventini che non vedono l'ora di ammirare il loro nuovo idolo in maglia bianconera. Così, per portarsi avanti, si sono dati da fare ...

Clamoroso Juventus : Cristiano Ronaldo prova a portare con sè Marcelo! : Cristiano Ronaldo fa crescere l’appeal internazionale della Juventus, in arrivo anche altri campioni al fianco di CR7 Cristiano Ronaldo alla Juventus potrebbe non essere l’ultimo colpo ad effetto del calciomercato bianconero. Secondo quanto rivelato da Premium Sport infatti, il fenomeno portoghese starebbe tentando di convincere l’ex compagno Marcelo a raggiungerlo a Torino. La Juventus potrebbe cedere Alex Sandro al Psg, ...

Juventus - Cristiano Ronaldo indosserà la maglia bianconera : Teleborsa, - E' ufficiale: Cristiano Ronaldo indosserà la maglia bianconera. Dopo i rumors dei giorni scorsi, la Juventus annuncia di aver raggiunto l'accordo con il Real Madrid per l'acquisizione a ...

Juventus - titolo in Borsa accoglie arrivo Ronaldo con un +5 - 7% : Milano, 10 lug., askanews, - Il titolo della Juventus ha accolto l'arrivo di Cristiano Ronaldo con un rialzo in Borsa del 5,77% a 0,898 euro. Il titolo del club bianconero ha segnato durante la seduta ...

Come cambia il fantacalcio con l'arrivo di Ronaldo alla Juventus - : La domanda che già frulla in testa a tanti fantagiocatori, non solo juventini, è quanto occorrerà per aggiudicarsi il cinque volte pallone d'oro e schierarlo nella propria fantaformazione

Cristiano Ronaldo è della Juventus : contratto fino al 2022 - al Real 100 milioni : Il presidente del Real Madrid Perez ha accettato l'offerta dei bianconeri, Cristiano Ronaldo firma per 4 anni dopo il blitz di Andrea Agnelli in Grecia

Cristiano Ronaldo-Juventus : le cifre ufficiali dell’accordo col Real Madrid ed il contratto di CR7 : Cristiano Ronaldo è un nuovo calciatore della Juventus, il fenomeno portoghese è stato prelevato dal Real Madrid a cifre da record La Juventus ha completato il clamoroso colpo Cristiano Ronaldo. Da poco sono state rese note anche le cifre dell’affare che porterà il calciatore più forte al mondo alla corte di Massimiliano Allegri. Il Real Madrid, secondo quanto rivelato in una nota dal club, riceverà 100 milioni, pagabili in due ...