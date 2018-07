Jeep - Con i Renegade Days | promozioni e aperture serali

Jeep Wrangler - Al volante di Rubicon e Sahara 2.2 turbodiesel da 200 CV : E lei. Ma non è lei. Apri la porta squadrata, e leggera perché dalluminio, e ti ritrovi su una seduta dritta, solida, essenziale. la solita Jeep Wrangler. volante sempre dritto, e vicino, e ciò che ti aspetti al suo posto. Ma ora è tutto rifinito, raccordato, impreziosito, connesso: è passata una mano che lha resa più auto, più curata, più confortevole. Ci sono cuciture a vista, plastiche morbide, visorino da 3,5 al centro e due strumenti ...

Jeep Compass - Una settimana con la 1.4 MultiAir 4WD Limited - VIDEO [DAY 2] : Una settimana a bordo di una Jeep Compass, con cinque giornalisti di Quattroruote a raccontarvi le loro impressioni. La motorizzazione scelta è la 1.4 a benzina MultiAir da 170 CV con trazione integrale e allestimento Limited, a listino a partire da 36.900 euro. Grazie all'altezza da terra e all'escursione delle sospensioni, tiene fede alle origini del suo marchio, pur con uno stile più gradito agli europei, e richiama in piccolo la sorella ...

Jeep - Marchionne : 'Risultati senza precedenti per strategia vincente. Quest'anno ne consegneremo due milioni' : ROMA - 'Quest'anno ne consegneremo due milioni' ribadisce l'Ad di Fca, Sergio Marchionne, sottolineando la strategia di rilancio del marchio Jeep alla cerimonia per la...

Jeep Wrangler mette le stellette e va con i Carabinieri – FOTO e VIDEO : Ieri pomeriggio il numero uno di FCA Sergio Marchionne ha consegnato al Comandante dell’Arma dei Carabinieri Generale Giovanni Nistri una Jeep Wrangler con la livrea dell’Arma, che verrà adibita al presidio del territorio lungo la Riviera Romagnola. In particolare, il nuovo mezzo in dotazione alla Benemerita è equipaggiato con lampeggiante, sirena con supporto telescopico, porta mitra, due porta palette e radio portatile. ...

SUV Jeep - Consegnata all'Arma dei Carabinieri una Jeep Wrangler in livrea GUARDA FOTO E VIDEO : La leggenda del marchio Jeep nasce nel mondo militare: Jeep Wrangler discende dalla Willys Overland MA/MB del 1941, il fuoristrada che ha dato inizio alla leggenda del marchio. Viene ricordata non ...

Jeep Renegade - con il restyling arriva una nuova famiglia di motori turbo a benzina : In Italia, la nuova Jeep Renegade sarà commercializzata dalla seconda metà di luglio in quattro allestimenti: Sport, Longitude, Limited e Trailhawk. A richiesta i nuovi cerchi da 19'. I prezzi non ...

Jeep Renegade - al debutto il model year 2019. Con nuovi motori benzina – FOTO : L’entry level al mondo Jeep si rinnova: dalla seconda metà di luglio sarà infatti disponibile in tutti gli showroom italiani il model year 2018 della Renegade, la sport utility compatta prodotta dal 2014 nello stabilimento di Melfi insieme alla “sorella” Fiat 500X. Gli interventi migliorativi sono meno evidenti all’esterno, dove la vettura ha mantenuto la propria impostazione stilistica, su cui sono stati comunque ...

Jeep Grand Wagoneer : alcuni concessionari FCA preoccupati del suo insuccesso : Jeep Grand Wagoneer: ecco le ultime novità riguardanti il nuovo SUV lussuoso Un po' di tempo fa, Sergio Marchionne ha dichiarato che il nuovo Sport Utility Vehicle dovrebbe arrivare sul mercato ...

Jeep Renegade e Compass conquistano il segmento C - sono le più vendute a maggio : maggio non proprio da incorniciare per il gruppo Fca, che ha conosciuto un calo delle immatricolazioni di oltre l'8%. A stupire in positivo è la performance del marchio Jeep, il migliore del gruppo e dell'intero mercato italiano con una crescita del 129,62% rispetto a un anno fa. Il brand americano ha cosi raggiunto le 9.885 immatricolazioni. Il merito è tutto di due modelli, Renegade e Compass, che hanno conquistato la vetta del segmento C in ...

Salone dell’Auto di Torino – Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio e il Concept Jeep Trailcat alla Supercar Night Parade : alla chiusura del Salone dell’Auto di Torino 2018 hanno sfilato Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio e il Concept Jeep Trailcat Stelvio Quadrifoglio, il top della gamma Alfa Romeo e l’incredibile Concept Jeep Trailcat hanno sfilato alla Supercar Night Parade – l’evento glamour che ha chiuso la giornata inaugurale del Salone dell’Auto di Torino. L'articolo Salone dell’Auto di Torino – Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio e ...

FCA - PIANO INDUSTRIALE/ Marchionne con la cravatta. I target di vendita per Jeep e Alfa Romeo : Fca, PIANO INDUSTRIALE. Marchionne: debito azzerato. Alfa Romeo e Maserati potrebbero essere uniti nella stessa divisione. Nuovi modelli in arrivo anche per Jeep(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 13:27:00 GMT)

