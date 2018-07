“Io e Belen…” Ilary Blasi svela quel segreto “proibito” che la lega alla Rodriguez Le

caffeinamagazine

(Di mercoledì 11 luglio 2018)è stata scelta come conduttrice per il programma sui Mondiali si Russia 2018, Balalaika. Insieme a lei c’è Nicola Savino e Belen. Laera stata scelta perché è una delle conduttrici più amate e spigliate della tv ma un po’ di delusione, sui risultati del programma in termini di pubblico, c’è stata. Di sicuro il fatto che l’Italia non abbia partecipato al mondiale, ha influito, in parte, sugli ascolti. Ma bisogna dirlo: anche la poca preparazione delle due conduttrici sul tema “calcio” ha inciso non poco. Ma, che è brava, bella e autocritica, lo ha ammesso per prima in una intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni. “Mi sento comunque un pesce fuor d’acqua – ha dettosincera – Lo stesso discorso vale anche per Belen. Ogni tanto, tra una discussione sulla Var e una sul fuorigioco, ci lanciamo silenziosi sguardi di incoraggiamento…”....