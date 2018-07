Inter | nuovo sponsor in vista | accordo in via di definizione con Sangemini

Selena Gomez è tornata a parlare del nuovo album : all’Interno anche un featuring con un’artista donna : Ecco cosa ha dichiarato The post Selena Gomez è tornata a parlare del nuovo album: all’interno anche un featuring con un’artista donna appeared first on News Mtv Italia.

Vrsaljko e Dembélé sempre più vicini all'Inter : il nuovo undici di Spalletti : L'Inter è stata, insieme alla Roma, la squadra più attiva in questa sessione di Calciomercato nel mese di giugno. Con i suoi cinque acquisti, infatti, i nerazzurri hanno cambiato volto alla rosa a disposizione del tecnico, Luciano Spalletti, ma non sembra finita qui. Il direttore sportivo, Piero Ausilio, ha dichiarato apertamente che si cerchera' di portare a Milano anche un terzino destro, un centrocampista e un esterno d'attacco. A differenza ...

Incendi in Sicilia : nuovo Intervento di un elicottero dell’Aeronautica Militare : Nel pomeriggio di ieri, lunedì 9 luglio, un elicottero HH-139A dell’82° Centro C.S.A.R. (Combat Search and Rescue – Ricerca e Soccorso) è decollato dalla base aerea di Trapani Birgi per spegnere un Incendio nella zona di Parchi di Castellammare del Golfo (TP). L’equipaggio, decollato su ordine del C.O.A. (Comando Operazioni Aeree) di Poggio Renatico (Fe) in coordinamento con il S.O.U.P. (Sala Operativa Unificata Permanente) ...

Adozioni Internazionali - cari enti un nuovo storytelling dipende da voi - 09/07/2018 - : Nel frattempo c'è un gran lavoro di politica estera. Posso dire che i Paesi erano 'felici' di consegnare i bambini proprio all'Italia. Dopo di che le cose s'incrinano. Qual è il punto di rottura? A ...

Rafinha all'Inter/ Ultime notizie : vuole i nerazzurri - il Barcellona apre a un nuovo prestito : Rafinha all'Inter: il brasiliano vuole i nerazzurri, il Barcellona apre a un nuovo prestito anche se con obbligo di riscatto. Le speranze comunque crescono(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 11:20:00 GMT)

Un nuovo Interessante vlog di 11-11 : Memories Retold si concentra sulla colonna sonora del gioco : 11-11: Memories Retold tenterà di raccontare gli orrori della prima guerra mondiale adottando un punto di vista totalmente alternativo rispetto a quelli solitamente utilizzati nei videogiochi, accompagnando il gameplay con una colonna sonora d'impatto registrata in uno degli studi più importanti del mondo.L'ultimo vlog pubblicato da Bandai Namco si concentra proprio sul comparto sonoro del gioco, raccontando nel dettaglio il processo di ...

Incendi in Sicilia : nuovo Intervento di un elicottero HH-139A dell’Aeronautica Militare : Nel tardo pomeriggio di ieri un elicottero HH-139A dell’82° Centro C.S.A.R. (Combat Search and Rescue – Ricerca e Soccorso) dell’Aeronautica Militare è decollato dalla base aerea di Trapani Birgi per spegnere un Incendio nelle zone di Menfi e Sciacca in provincia di Agrigento. L’equipaggio, decollato su ordine del C.O.A. (Comando Operazioni Aeree) di Poggio Renatico (Ferrara) in coordinamento con il S.O.U.P. (Sala ...

Allerta meteo - nuovo avviso della Protezione Civile : sette le Regioni Interessate dal maltempo [MAPPE e BOLLETTINI] : La perturbazione di origine atlantica che sta interessando le Regioni dell’Italia settentrionale, dalla prossima nottata, tenderà ad intensificare l’instabilità sulla Liguria e a seguire sulla Toscana, con precipitazioni temporalesche anche di forte intensità. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei ...

Matteo Politano/ Inter - parla il nuovo acquisto : "Convincerò i nerazzurri a riscattarmi" : Matteo Politano ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla nuova avventura che sta per cominciare: l'Inter, il numero di gol che farà, le parole di Spalletti e chi è favorito per lo scudetto(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 17:48:00 GMT)

Anche il Valencia Interrompe il contratto con Konami per PES? Il Mestalla di nuovo in FIFA 19? : FIFA 19 - Champions Edition - Xbox One Grazie al motore FrostbiteTM, EA SPORTSTM FIFA 19 offre un'esperienza da campioni, dentro e fuori dal campo. Nuovi campioni crescono in FIFA 19.FIFA 19 offre funzionalità di gioco migliorate che ti permettono di controllare tutto ciò che avviene in campo in qualsiasi momento, garantendoti una libertà di […] L'articolo Anche il Valencia interrompe il contratto con Konami per PES? Il Mestalla di nuovo ...

Bannon - Intervista a Libero : verso un mondo nuovo. 'L'Europa presto sparirà - ecco cosa diventerà l'Italia' : Donald Trump? Continuerà a difendere gli interessi Usa nel mondo, ma basta con la Guerra fredda alla Russia. Vladimir Putin? Un ex del Kgb che ha abbracciato la causa nazionale e la Chiesa ortodossa ...

Calciomercato Inter - nuovo obiettivo per la fascia destra : si scatena l’asta con la Juventus : La società nerazzurra sta cercando un terzino destro, contatti con Darmian che è seguito al momento anche dalla Juventus Il mercato dell’Inter non si ferma, la società nerazzurra ha individuato un altro obiettivo per rinforzare la propria difesa. Dopo Asamoah e De Vrij, i dirigenti del club di Suning hanno messo nel mirino Matteo Darmian, avviando i primi contatti con gli agenti del calciatore. LaPresse/Jennifer ...

Cina - nuovo scivolone yuan e scatta Intervento Banca centrale : Roma, 3 lug. , askanews, Brusche oscillazioni dello yuan cinese sul mercato dei cambi, apparentemente a seguito di un intervento della Banca centrale innescato da una nuova pesante svalutazione della ...

Notorious Pictures vola dopo nuovo accordo con broadcaster Internazionale : Teleborsa, - Notorious Pictures ha siglato un nuovo accordo commerciale del valore di 1,9 milioni di Euro con noto broadcaster internazionale per la concessione dei diritti di sfruttamento free TV di ...