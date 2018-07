Inter | Eder in Cina grazie a Zapata e Defrel | pronti a cambiare squadra in A

Moratti : “Cristiano Ronaldo alla Juventus? Rosico”/ “Avrei voluto vederlo all'Inter. Milan? Tanta confusione” : Moratti: “Cristiano Ronaldo alla Juventus? Rosico. Avrei voluto vederlo all'Inter. Milan? Tanta confusione”. L'ex presidente nerazzurro ha anche parlato del mercato nerazzurro e di Icardi(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 16:26:00 GMT)

Conte : “Missioni Internazionali? Da rivedere - i migranti siano distribuiti in tutti i Paesi Ue” : In un'intervista il premier Conte ribadisce che in tema di immigrazione va ridiscusso il ruolo dell'Italia nelle missioni internazionali. A proposito di Sophia dice: "Alcuni aspetti di questa operazione internazionale andrebbero riformulati. Soprattutto per operare una redistribuzione dei migranti soccorsi in area Sar tra i vari Paesi europei".Continua a leggere

Migranti - Conte : rivedere regole missioni Internazionali : Roma, 10 lug., askanews, - Le regole delle missioni internazionali che seguono le navi impegnate nel Mediterraneo sul fronte Migranti 'si possono e si debbono rivedere, perché così come sono ...

Migranti - a Messina sbarcano 106 profughi | Ira di Salvini : "A Innsbruck chiederò lo stop delle navi Internazionali"| La Difesa : "Viminale non competente" : "Col nostro governo la musica è cambiata", spiega il ministro dell'Interno all'indomani dello sbarco a Messina di 106 Migranti raccolti in mare da una imbarcazione militare irlandese. Fonti della Difesa. "Eunavformed è una missione europea ailivelli Esteri e Difesa, non Interni"

Polignano a Mare - Al festival Il Libro Possibile Interviste a Carlo Cottarelli - Luciano Fontana e Federico Rampini : ... invece, con l'inviato de La Repubblica, Federico Rampini, che alla kermesse ha presentato 'Le linee rosse': "A due anni dall'elezione di Donald Trump non è cambiato molto: l'economia continua ad ...

Migranti : Salvini - a Innsbruck chiederò stop alle navi delle missioni Internazionali : "Dopo aver fermato le navi delle Ong, giovedì porterò al tavolo europeo di Innsbruck la richiesta italiana di bloccare l'arrivo nei porti italiani delle navi delle missioni internazionali attualmente presenti nel Mediterraneo. Purtroppo i governi italiani degli ultimi 5 anni avevano sottoscritto accordi (in cambio di cosa?) perchè tutte queste navi scaricassero gli immigrati in Italia, col nostro ...

Intervista a Federico Solfaroli Camillocci - tax advisor - : ... " Ci si augura che quell'approccio errato sia stato definitivamente superato e che il legislatore fiscale si orienti finalmente verso una politica di effettivo sostegno di questo settore strategico ...

Fondi Lega - l’Anm : “Incostituzionale chiedere l’Intervento del Colle. Tentativo di delegittimazione dei magistrati” : Gli attacchi della Lega ai magistrati? “Tentativo di delegittimare l’imparzialità magistratura“. La richiesta del Carroccio di un incontro al Quirinale? “Fuori dalla Costituzione“. I commenti di Matteo Salvini? “Delegittimano l’imparzialità dei magistrati”. Dopo le dichiarazioni del presidente Francesco Minisci e del segretario Alcide Maritati, l’Associazione nazionale magistrati replica ...

Cessioni Inter : Joao Mario - Eder e Borja Valero fra i possibili partenti (RUMORS) : L'Inter ha raggiunto un grande obiettivo: ottenere circa 50 milioni di plusvalenze prima della fine del mese di giugno. Dopo aver portato in pareggio il bilancio, non si smette di lavorare sul fronte mercato. Oltre agli acquisti gia' ampiamente commentati, adesso è l'ora di dare importanza al capitolo Cessioni nel team allenato da Luciano Spalletti. In partenza c'è sicuramente Joao Mario, che ha terminato il prestito al West Ham. Il calciatore ...