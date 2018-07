Industria : convegno italo-tedesco su ruolo cultura e creatività : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – La Camera di Commercio Italo-Tedesca- Italcam, in occasione dell’assemblea generale dei soci, organizza in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Berlino, giovedì 19 luglio alle ore 17:00 presso la Bayerische Landesbank un convegno dal titolo: «cultura e creatività come materie prime del futuro? Il ruolo delle industrie culturali e creative in Italia e in Germania». ...

Industria : convegno italo-tedesco su ruolo cultura e creatività (2) : (AdnKronos) – Importante il valore aggiunto dell’Industria creativa, che arriva a raggiungere i 13,4 miliardi di euro grazie all’impiego di quasi 261.000 dipendenti. In Germania, nel 2016, sono 154,4 miliardi di euro di valore aggiunto (ossia +1,5% rispetto al 2015) generati dall’Industria culturale e creativa, con una conseguente crescita del 3,5 % dei posti di lavoro per lavoratori dipendenti pari a 864000 posti.Esperti ...

Industria : convegno italo-tedesco su ruolo cultura e creatività : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – La Camera di Commercio Italo-Tedesca- Italcam, in occasione dell’assemblea generale dei soci, organizza in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Berlino, giovedì 19 luglio alle ore 17:00 presso la Bayerische Landesbank un convegno dal titolo: «cultura e creatività come materie prime del futuro? Il ruolo delle industrie culturali e creative in Italia e in Germania». L’interdipendenza ...

LOGISTICA MILITARE E Industria - MOTORE DEL SISTEMA PAESE Convegno all'Università "Federico II" - Napoli 20 " 21 giugno 2018 : ... ricercando anche ogni possibile sinergia con le altre Forze Armate e il mondo INDUSTRIAle della Difesa, nell'ottica di una maggiore integrazione, economicità, dinamicità, ed efficacia. Un ...