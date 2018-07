Incidente Gravi Mamma e Bimba

Treno deraglia : “Ci sono molte vittime e tanti feriti”. Incidente gravissimo - immagini choc : Una notizia tristissima arriva dalla Turchia dove è avvenuto un gravissimo Incidente ferroviario. Un Treno è deragliato a Tekyrdag, nel nord-ovest del Paese. Stando alle prime informazioni riportate da Cnn Yurk e dall’agenzia di stampa Anadolu, ci sarebbero diverse vittime e feriti. Il deragliamento ha riguardato cinque o sei vagoni su sette. Il Treno, che a bordo aveva oltre trecento passeggeri (sempre molto affollato in quella ...

Dramma in viaggio di nozze : Incidente lungo la teleferica : lo sposo muore - lei è gravissima : Drammatica luna di miele in Honduras per una coppia di giovani sposi israeliani. I due si sarebbero scontrati lanciandosi lungo il cavo di una teleferica, dotati solo di ganci. Lui, 24 anni, è morto; lei, 27 anni, è gravissima in ospedale.Continua a leggere

Incidente a Merone - gravissimo un motociclista FOTO e VIDEO : Questa mattina intorno alle 7 c'è stato un Incidente a Merone. In gravissime condizioni un motociclista. Incidente a Merone: gravissimo un motocilista Lo scontro è avvenuto tra uno scooter 'Neos' ...

Brutto Incidente all'ingresso di Venaria : due donne ferite - una in gravi condizioni : Brutto incidente poco dopo le 14.30 di oggi, sabato 30 giugno, a Villa Rossi, all'ingresso di Venaria, sulla strada provinciale 1. Coinvolte due vetture: una Fiat Panda e una Jeep Grand Cherokee, ...

Un morto e due feriti gravi : Incidente all'incrocio maledetto : Tremendo schianto alle porte di Lenta. Una persona ha perso la vita dopo lo scontro tra un'auto e un furgone avvenuto sulla circonvallazione del paese. Secondo la prima ricostruzione dei fatti l'auto ...

Ciclismo - gravissimo Incidente per Kristina Vogel! Brutto scontro al Velodromo - Campionessa Olimpica in ospedale : Bruttissima notizia dal Velodromo di Cottbus dove Kristina Vogel, Campionessa Olimpica nella velocità a Rio 2016, si è purtroppo scontrata con un altro atleta che era entrato improvvisamente in pista. L’incidente si è subito rivelato molto grave e le condizioni della 27enne tedesca si sono immediatamente rivelate molto critiche. Secondo il portale sportschau.de, la pistard vincitrice di undici titoli mondiali sarebbe stata prontamente ...

Ciclismo su pista – Incidente in allenamento : atleta in condizioni gravissime : Ciclista tedesca in gravi condizioni dopo un allenamento su pista: paura per Kristina Vogel Ansia e tensione in Germania per gli appassionati di sport e, in particolar modo, di Ciclismo su pista: la giovane Kristina Vogel versa in gravi condizioni dopo un terribile Incidente in allenamento sulla pista di Cottbus. La pluricampionessa olimpica e mondiale è caduta violentemente a terra dopo aver colpito un collega: la 27enne non ha mai perso ...

Austria : Incidente ferroviario - 26 i feriti - 3 gravi : Un treno ha deragliato in Austria, e due vagoni si sono capovolti. All'interno diversi passeggeri sono rimasti feriti. Nel convoglio erano presenti anche molti scolari. È accaduto nei pressi di ...

Austria - Incidente ferroviario : deraglia treno carico di bambini - feriti gravi : Un treno ha deragliato, stamattina presto, in Austria, e due vagoni si sono capovolti. All'interno diversi passeggeri sono rimasti feriti. Nel convoglio erano presenti anche molti scolari....

Roma : Incidente a Monteverde - 60enne in gravi condizioni : Roma: uomo investito da un furgone Iveco Roma – Prognosi riservata per il 60enne investito questa mattina in via di Donna Olimpia, all’altezza del civico 185. L’incidente è avvenuto stamane, attorno alle 9.20 circa. L’uomo è stato trasportato all’ospedale capitolino San Camillo. Il malcapitato è stato travolto da un furgone Iveco. Alla guida un 28enne italiano. Sul posto sono intervenuti gli uomini del XII Gruppo ...

Incidente traghetto Napoli : donna gravissima. Agente a guida dell'auto : Incidente traghetto Napoli: donna gravissima. Agente a guida dell'auto Al volante del veicolo che ha schiacciato due cittadini indonesiani , uno dei quali è morto, c'era un membro della Polizia. La 79enne ferita è in condizioni critiche ed è ricoverata in rianimazione. La dinamica dell'accaduto è al vaglio della Capitaneria di ...

Incidente alla fonderia - colata di ghisa su due operai : uno è gravissimo : Ancora un Incidente sul lavoro. Oggi alla ditta Fondor, una fonderia in via Monte Bianco a Gorle, alle porte di Bergamo, una colata di ghisa è caduta su due operai, di 38 e 49 anni, rimasti gravemente ...

Pavia - Incidente frontale tra moto : morto uno dei feriti. Gli altri gravi : Pavia, 10 giugno 2018 - E' morto nella notte uno dei due motociclisti coinvolti nell'incidente di ieri sera al Canarazz o. C.M., 40enne di Travacò Siccomario, era in sella alla sua Kawasaki. Era stato ...