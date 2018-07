In assegno divorzio"criterio composito"

: La Cassazione: «L’assegno di divorzio tenga conto anche del tenore di vita» - Corriere : La Cassazione: «L’assegno di divorzio tenga conto anche del tenore di vita» - elena_milanese : RT @RaiNews: Cassazione: assegno divorzio deve tener conto del contributo dato alla famiglia. La decisione era attesa dal 10 aprile ? https… - StraNotizie : Divorzio, Cassazione: 'Assegno tenga conto di contributo a famiglia' -

Dopo la sentenza di aprile con cui la Cassazione escluse il "tenore di vita" dai parametri per calcolare l'di, la Suprema Corte scioglie oggi i dubbi nati dal caso Grilli. Per stabilire l'entità dell'dibisogna usare un "" che tenga conto "delle rispettive condizioni economico-patrimoniali" e "dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge" al "patrimonio comune e personale, in relazione a durata del matrimonio, potenzialità reddituali future ed età".(Di mercoledì 11 luglio 2018)