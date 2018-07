Imprese | addio ad amministratori ‘spendaccioni’ | si studia algoritmo antisprechi

meteoweb.eu

(Di mercoledì 11 luglio 2018) Roma, 11 lug. (AdnKronos) – L’analisi dei big data, gli sviluppi delle applicazioni che si basano sull’intelligenza artificiale e l’industria 4.0 negli ultimi anni hanno fatto passi da gigante. E così, dopo il lancio delle auto a guida autonoma e dei bot che sul web rispondono autonomamente alle domande dei clienti, oggi ci si prepara per l’avvento di un software in grado di gestire e di ottimizzare costantemente le numerose voci di spesa delle aziende. Risorse umane comprese.E’ questo, infatti, l’obiettivo finale del progetto di ricerca ‘Digital Cost Management” – DICOM4.0, che vede in campo i ricercatori del Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell’Informazione (DISI) dell’Università di Trento e gli specialisti di COSMAN, leader in Italia nella realizzazione di progetti di Cost Management pensati per ottimizzare ...