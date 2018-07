Ilva | Di Maio invia a Cantone documentazione cessione ArcelorMittal

Ilva - Michele Emiliano a Luigi Di Maio : “Irregolare la cessione ad ArcelorMittal” : In una lettera al ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano chiede di riconsiderare la proposta di AcciaItalia, migliore in termini di ambiente, occupazione e investimenti. "Zone d'ombra" ci sarebbero invece in quella vincente di ArcelorMittal.Continua a leggere

Emiliano scrive a Di Maio : "Ombre sull'aggiudicazione dell'Ilva" : L'aggiudicazione dell'Ilva a AmInvestco, la cordata guidata al 51% dalla multinazionale Arcelor Mittal a cui partecipa con il 15% anche il gruppo Marcegaglia Carbon Steel spa, ha seguito una "procedura ad evidenza pubblica che presenta zone d'ombra che andrebbero chiarite per accertare se effettivamente tale aggiudicazione sia avvenuta in favore della migliore offerta". Lo scrive il governatore della Puglia Michele Emiliano nella lettera inviata ...

La pillola avvelenata di Emiliano all'Ilva che Di Maio ingoia con gioia (e i tarantini?) : Roma. Il ministro dello Sviluppo, Luigi Di Maio, con quello che sembra un gioco di sponda con Michele Emiliano, accoglie "prendendo atto" una lettera in cui il presidente della Regione Puglia denuncia sospetti di irregolarità sulla gara che ha aggiudicato il Gruppo Ilva ad ArcelorMittal l'anno scors

"Taranto deve tornare a respirareL'Ilva di Arcelor non ha futuro" Parla Cassese - l'uomo di Di Maio : Gianpaolo Cassese, deputato pugliese M5s, è l'uomo che sussurra a Di Maio sul caso Ilva. E in un'intervista ad Affaritaliani.it afferma che il polo siderurgico non ha un futuro. E pone l'accento sulla questione ambientale Segui su affaritaliani.it

Ilva - Luigi Di Maio : “Le proposte di ArcelorMittal su ambiente e occupazione non bastano” : Sulla questione Ilva il vicepremier Di Maio ha incontrato le rappresentanze sindacali e l'azienda acquirente, ArcelorMittal. Per il ministro sul "piano occupazionale bisogna fare di più e il piano ambientale non è soddisfacente", nonostante alcuni passi in avanti. I sindacati concordano ma chiedono di fare presto.Continua a leggere

Di Maio rimescola le carte Sull'Ilva è tutto da rifare : tutto da rifare, o quasi. Nel vertice chiave andato in scena ieri al Mise, il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio ha parzialmente scoperto le carte sulla strategia del nuovo governo per il polo siderurgico di Taranto.Nel confronto con i sindacati Di Maio ha fatto capire che l'Ilva continuerà a produrre acciaio, ma mettendo all'angolo l'investitore franco-indiano Arcelor Mittal che, con la cordata Am Investco, si è aggiudicata la gara ...

Ilva : Di Maio - rischio salti trattativa? spero di no : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “C’è il rischio che la trattativa su Ilva possa saltare? spero di no, ci stiamo lavorando con tutte le nostre forze”. Lo ha detto Luigi Di Maio a In Onda su La7. Quanto alle critiche dell’ex-ministro Carlo Calenda, il vicepremier ha replicato così: “Se era così bravo perché non ha chiuso lui l’accordo?”. L'articolo Ilva: Di Maio, rischio salti trattativa? spero di ...

Luigi Di Maio alza il tiro sull'Ilva : "Il piano di Arcelor Mittal deve migliorare" : Il governo alza il tiro sul'Ilva e alla futura proprietà chiede di più: sia sul piano ambientale che su quello occupazionale. Le proposte avanzate da Arcelor Mittal al vecchio governo non bastano più e il nuovo ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ne chiede altre "fortemente migliorative". Dal punto di vista della tutela del lavoro, il piano presentato dalla società "non è in linea con le attese, ...