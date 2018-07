Il volto segreto di Cristiano Ronaldo tra Lussemburgo e Jersey

ilsole24ore

: @kkvignarca @marcotravaglio - edmond73xx : @kkvignarca @marcotravaglio - signlalaide : RT @monica67024402: '“Hai appreso anche tu quel segreto del fiume: che il tempo non esiste?”. Un chiaro sorriso si diffuse sul volto di Va… - emmygrams2 : RT @monica67024402: '“Hai appreso anche tu quel segreto del fiume: che il tempo non esiste?”. Un chiaro sorriso si diffuse sul volto di Va… -

(Di mercoledì 11 luglio 2018) Da ieriè passato dal Real Madrid alla Juventus per 105 milioni di euro e guadagnerà 30 milioni netti l'anno per quattro anni. È una delle più grandi operazioni nel mondo del calcio italiano. Ma per conoscere l'altro lato di CR7, l'uomo d'affari la cui fortuna personale viene stimata in circa 300 milioni di euro, bisogna andare a...