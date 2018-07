Il suo nome è leggenda

Cristiano Ronaldo - Trump sbaglia il suo nome e la splendida risposta del presidente portoghese : Quando il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha accolto il presidente portoghese Marcelo Rebelo de Sousa alla Casa Bianca, i due leder hanno parlato anche un po’ di calcio. Dopo aver confessato che suo figlio Barron sa tutto sulla stella della nazionale lusitana, Cristiano Ronaldo, Trump si è chiesto quanto fosse bravo e se la sua controparte portoghese fosse impressionata dal suo gioco, sottolineando: “Dicono che sia il più grande di ...

Addio Lidia Togni : fondatrice del circo che ha preso il suo nome. : La sua era una missione specifica: quella di portare felicità e gioia con i suoi spettacoli in tutto il mondo ". Nata a Ragusa nel 1932, la Togni fu un artista completa, trapezista e cavallerizza. ...

PHILOMENA LEE - CHI È? / La storia vera della donna che ha ispirato il film : oggi un'associazione a suo nome : Chi è Philomana Lee? La vera storia della donna donna che con la sua tragica vicenda ha ispirato il film di Stephen Frears, interpretata da Judi Dench(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 19:43:00 GMT)

Carlo Conti piange per Fabrizio Frizzi/ "Gli studi Rai a suo nome? Giusto riconoscimento per un grande uomo" : Carlo Conti piange per Fabrizio Frizzi durante la presentazione dei palinsesti Rai alla Dear: “Sto lavorando meno... la sua morte mi ha segnato notevolmente”.(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 21:10:00 GMT)

Temptation Island 2018/ Coppie : fra le tentatrici una ex corteggiatrice di Uomini e Donne - ecco il suo nome : Temptation Island 2018, tutte le Coppie che partecipano al programma estivo di Canale 5: da Ida e Riccardo a Valentina e Oronzo, ecco cosa fanno e perché partecipano.(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 17:50:00 GMT)

Rai - Virginia Raffaele torna con uno show tutto suo. Fiorello vicino alla conferma e si fa il nome di Roberto Benigni : Sorpresa dell’ultim’ora: Virginia Raffaele torna in Rai con un one woman show. L’annuncio è arrivato nel corso della presentazione dei palinsesti di Roma, dopo la tappa milanese, con la comica salita sul palco con il dg Mario Orfeo. “Torno in Rai, in quale forma non lo so, ma da dicembre in poi”, ha detto la showgirl. “Dai facciamo in primavera”, ha rilanciato il dirigente a cui ha risposto a tona ...

FABRIZIO FRIZZI - STUDI DEAR INTITOLATI A suo nome / La Rai accoglie la petizione lanciata sul web : Gli STUDI DEAR della Rai sono stati INTITOLATI a FABRIZIO FRIZZI: l'annuncio di Mario Orfeo durante la presentazione dei palinsesti Rai. Accolta la petizione lanciata sul web.(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 09:29:00 GMT)

Gf - Filippo Contri dopo il reality : «Vivo con Lucia - ho il suo nome tatuato sul piede» : Vorrei lavorare nel cinema', dopo il Grande Fratello Filippo Contri spera di rimanere nel mondo dello spettacolo: 'Mi piacerebbe diventare un attore. Vedrò che cosa fare, ho molta fede e sono sicuro ...

Sky Italia cambia il nome di tutti i suoi canali sportivi : Dal 2 luglio arrivano Sky Sport Football, Sky Sport Arena, Sky Sport Golf e Sky Sport NBA L'articolo Sky Italia cambia il nome di tutti i suoi canali sportivi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Eleonora Brigliadori contro Nadia Toffa e la Rai/ “Mai fatto il suo nome - sul lastrico senza Pechino Express” : Eleonora Brigliadori dopo la sua esclusione da Pechino Express non cambia idea sulle dichiarazioni contro Nadia Toffa e si scaglia contro la Rai in una intervista a Oggi.(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 19:30:00 GMT)

“Divento papà!”. L’annuncio social del vip manda in tilt i fan. “Aiutatemi con il nome”. Pioggia di auguri da tutti i suoi super colleghi : Al momento non è dato sapere il sesso del bebè, tuttavia è già partito il sondaggio sui social in cui si chiede ai fan di dare dei suggerimenti sul nome del nascituro o nascitura. Quello che è certo, quindi, è che Giuliano Sangiorgi dei Negramaro si prepara a diventare padre. Il cantante avrà presto un figlio dalla compagna Ilaria Macchia. In un’intervista rilasciata lo scorso novembre a Vanity Fair, Sangiorgi si era detto pronto a ...

Con il cuore nel nome di Francesco : Red Canzian - Ognuno ha il suo racconto : [live_placement]Con il cuore nel nome di Francesco 2018, anticipazioni prosegui la letturaCon il cuore nel nome di Francesco: Red Canzian, Ognuno ha il suo racconto pubblicato su TVBlog.it 19 giugno 2018 21:20.