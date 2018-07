Il sole on demand | quando | come e dove vuoi

vanityfair

(Di mercoledì 11 luglio 2018) Questo articolo è stato pubblicato sul numero 27 di Vanity Fair (2018), in edicola dal 4 al 10 luglio Vista la sua irrinunciabilità, che almeno sia consapevole. L’abbronzatura è stata riabilitata sia sotto il profilo dello stile che dal punto di vista della salute. Quella «sana» si conferma al primo posto degli obiettivi delle vacanze, tanto che secondo l’Ipsos il 95% delle donne acquista un solare prima di partire. Girls just want to have sun, quindi, per adattare al momento storico la hit di Cyndi Lauper. Questo perché ilvalorizza la silhouette e aumenta la sensazione di benessere agendo sulla produzione di serotonina e di vitamina D che diminuisce con l’età. «Dopo i 50 anni, più della metà della popolazione mondiale presenta un deficit di vitamina D. È importante introdurla con la dieta e attraverso integratori, ma la sua formazione è promossa dall’esposizione solare, che è il ...